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DFDS, Türkiye'yi Uzun Vadeli Yatırımlar İçin Merkez Olarak Görüyor

DFDS, Türkiye'yi Uzun Vadeli Yatırımlar İçin Merkez Olarak Görüyor
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DFDS Global CEO'su Torben Carlsen, Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeye ve ülkeyi stratejik bir yatırım merkezi olarak konumlandırmaya devam ettiklerini ifade etti. 10. seferini kutlayan DFDS, Türk ihracatına destek vermek amacıyla yeni hat ve gemi yatırımları gerçekleştirmeyi planlıyor.

DFDS Global Üst Yöneticisi (CEO) Torben Carlsen, Türkiye'deki faaliyetlerini sadece büyütmekle kalmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda Türkiye'yi uzun vadeli yatırımlarımız için önemli bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Türk ihracatçısına daha fazla destek sunmak adına yeni hat ve gemi yatırımlarını değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Denizcilik ve taşımacılık şirketi DFDS, 10 bininci seferini, Pendik Limanı'nda gerçekleştirilen törenle kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sektör temsilcileri bir araya geldi.

2018 yılından bu yana Türkiye ile Avrupa arasında köprü kuran DFDS, 19 gemilik filosu ve 1000'den fazla çalışanıyla hizmet veriyor.

Intermodal taşımacılıkta sunduğu entegre çözümlerle lojistik süreçlerde verimli ve güvenilir taşımacılık hizmetleri sunan şirket, Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçiliğine de katkı sağlıyor.

2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği 1 milyon üniteden fazla taşıma ile DFDS, Türkiye'nin ihracatını ve dış ticaret performansını destekleyen stratejik bir aktör konumuna geldi.

DFDS, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaygın operasyon altyapısıyla hizmet sunuyor ve ülkeyi küresel pazarlara bağlıyor. Şirket, deniz yolu taşımacılığı ile tren bağlantılı intermodal çözümleri birleştirerek Türk firmalarını Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına bağlıyor.

Türkiye'deki deniz yolu ile ihracat çıkış noktalarında kendi ekibi ve operasyonlarıyla hizmet vererek sektörde fark yaratan şirket, 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 bin sefer gerçekleştirmeyi hedefliyor.

"Türkiye'yi uzun vadeli yatırımlarımız için önemli bir merkez olarak konumlandırıyoruz"

Torben Carlsen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik konumunun DFDS için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Carlsen, Türkiye'deki faaliyetlerini sadece büyütmekle kalmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda Türkiye'yi uzun vadeli yatırımlarımız için önemli bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Türk ihracatçısına daha fazla destek sunmak adına yeni hat ve gemi yatırımlarını değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

"Bu ülkenin stratejik konumu ve insan kaynağından aldığımız güçle daha da büyüyeceğiz"

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann ise 10 bininci seferlerini tamamlamaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Hoffmann, şunları aktardı:

"14 Türk bayraklı gemimiz ve Türk denizcilerle verdiğimiz hizmet ile Türkiye'nin denizcilik alanındaki yetkinliğini küresel pazarlarda sergiliyoruz. Türkiye'ye yaptığımız yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek; bu ülkenin stratejik konumundan ve insan kaynağından aldığımız güçle daha da büyüyeceğiz."

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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