Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecek - Haberler

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Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecek

AA - Ekonomi
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Türkiye'de hem savaş hem de salgının etkisi nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar oldu. Enflasyonun da eklenmesiyle birlikte gıda fiyatları yükselişe geçti. Vatandaşı zorlayan bu durum nedeniyle yeni önlemler geliştirmek isteyen hükümet, ürünlerin anlık takibini sağlayan dijital uygulamayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen zirveye 6 bakan katıldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından özellikle ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok temel gıda ürünün fiyatı arttı. Vatandaşları zorlayan ve aniden meydana gelen fiyat artışları nedeniyle hükümet de kolları sıvadı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verildi.

Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecekCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü.

Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecek6 bakan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum temsilcileri bir arada

Toplantıda, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü.

Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecekTicaret Bakanı Mehmet Muş

Toplantıda, enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilerek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

AA / Ekonomi

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (7)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bu toplantı sonrası kesin yarın akaryakıta zam gelir,, marketler fiyatları yükseltir , sonraki hafta tekrar toplanıp yeni zamlara nasıl engel oluruz tartışması yapılır... Yara kanıyor dikiş lazım tedavi lazım, pansuman yapmayla olmuyor..anlayın artık bunu

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taner ipek:

Ne zamı ya ne enflasyonu siz nerede yaşıyorsunuz

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Serkan Yaman:

bunlar neye elini atsa kurutuyorlar. önlem alıyoruz dedilersekesn yakında zam vardır.

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