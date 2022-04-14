Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından özellikle ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok temel gıda ürünün fiyatı arttı. Vatandaşları zorlayan ve aniden meydana gelen fiyat artışları nedeniyle hükümet de kolları sıvadı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

FUAT OKTAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü.

GIDA GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

6 bakan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum temsilcileri bir arada

Toplantıda, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

ENFLASYON DA GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilerek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.

BAKANLAR KATILDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

AA / Ekonomi