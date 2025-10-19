Haberler

Devlet Su İşleri'ne 233 Milyar Lira Ödenek Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için ayrılan 233 milyar liranın büyük bir kısmını su kaynaklarının araştırılması, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü gibi alanlarda kullanacak. Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

MEHMET CAN TOPTAŞ/HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, gelecek yıl için kuruma ayrılacak 233 milyar lira ödeneğin yüzde 95'ini su kaynaklarının araştırılması, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alanlarda kullanacak.

AA muhabirinin, kurumun 2026 yılına ilişkin bütçe teklifinden yaptığı derlemeye göre, DSİ, gelecek yıl "Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası", "Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği" ile "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi" gibi programlara ilişkin çalışmalar yürütecek.

Söz konusu programların hayata geçirilmesi için DSİ'ye 233 milyar 36 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı. Bu ödenekten yüzde 95 ile en yüksek payı 221,4 milyar lirayla Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı aldı.

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programı için 8 milyar 870 milyon 319 bin lira, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği için 325 milyon 10 bin lira, Yönetim ve Destek Programı için 2 milyar 412 milyon 357 bin lira kaynak belirlendi.

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı'nın, su kaynaklarının araştırılması ve kalitesinin izlenmesi, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alt başlıkları bulunuyor.

Su kaynaklarının araştırılması kapsamında, Türkiye'de su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, depolama, sulama ve drenaj tesisleri yapılarak sulu tarım alanlarının artırılması ile taşkın kontrol tesisleri inşa edilmesi hedefleniyor.

Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için yönetim, sektörel su tahsis, havza master, kuraklık ve taşkın yönetim planları hazırlanırken yer altı su kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirleneceği çalışmalar yürütülüyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında 2 bin 875 olan gözlem istasyonu sayısının, gelecek yıl 2 bin 975'e, 2027'de 3 bin 75'e ve 2028'de 3 bin 175'e çıkarılması hedefleniyor.

Toplulaştırılan arazi alanı 10,5 milyon hektara çıkarılacak

DSİ tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilerek, sulu tarım alanlarının ve tarımsal üretimin artırılması da sağlanacak.

Buna göre, 10 milyon 350 bin hektar olan arazi toplulaştırma faaliyet alanının gelecek yıl 10 milyon 500 bin hektara çıkarılması planlanıyor. Tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanının da 8 milyon 41 bin 617 hektardan, 2026'da 8 milyon 163 bin 738 hektara, 2027'de 8 milyon 766 bin 738 hektara ve 2028'de de 10 milyon hektara çıkarılması öngörülüyor.

Sulamaya açılan alanın da 5 milyon 32 bin 797 hektardan, gelecek yıl 5 milyon 48 bin 169 hektara çıkarılması amaçlanıyor.

Temin edilecek içme suyu miktarı 5,7 milyar metreküpe ulaşacak

Taşkın kontrolü kapsamında da 533 olan tamamlanan taşkın erken uyarı sistemi sayısının gelecek yıl 673'e, 2027'de 723'e çıkarılması hedefleniyor. Taşkın kontrolü tesis sayısı da 11 bin 216'dan 11 bin 443'e çıkarılacak.

DSİ tarafından temin edilecek içme suyu miktarı da gelecek yıl 5,7 milyar metreküpe, 2027'de 5,8 milyar metreküpe, 2028'de da 6 milyar metreküpe yükseltilecek.

Kurum tarafından yapılan içme suyu tesisi sayısının da 441'den gelecek yıl 449'a, 2027'de 451'e ve 2028'de de 459'a çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Okul yolunda dehşet! Çocuğunun önünde babaya saldırdı

Okul yolunda dehşet! Çocuğunun önünde babaya saldırdı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.