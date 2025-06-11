Devlet Memurları Sendikası'ndan Maaş Promosyonuna Yükseltme Talebi

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel sekreteri ve Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel başkanı Tuncay Cengiz, "Her daim hakkın ve haklının yanında duracağız. Hakkı ve hukuku savunmaya devam edeceğiz" dedi.

DMS Genel başkanı Tuncay Cengiz, banka maaş sözleşmelerinin sürecine ilişkin taleplerini dile getirdikleri bir açıklama yaptı. Cengiz, kurumlar tarafından 2022 yılında yapılan banka maaş promosyon sözleşmelerinin 3'üncü yılına, diğer bir anlatımla yenileme sürecine girdiğini belirterek, "Aradan geçen üç yıllık süreçte enflasyon, banka karlılık oranları, ülkenin ekonomik büyümesi, memur maaş artışları gibi birçok alanda gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler ışığında, banka maaş promosyonları ile ilgili yeni yapılacak sözleşmelerde defaten promosyon ödemesi eskiye kıyasla ortalama 7 kat artırımlı belirlenmeli, örneğin 2022 yılında 27 bin lira üzerinden yapılan promosyon ödemesi 200 bin lira olarak güncellenmeli, atama, emeklilik, ölüm vb. nedenlerle maaş sistemi dışına çıkan personelden defaten ödenen promosyon bedeli iade alınmamalı, arzu etmesi halinde her personele dönem içinde bir defa ile sınırlı olmak üzere 200 bin lira tutarında 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Hakkı ve hukuku savunmaya devam edeceğiz"

İhale süreçlerinin tüm personeli kapsayacak ve tam rekabeti sağlayacak şekilde şeffaf olarak yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Cengiz, "Devlet Memurları Sendikası olarak, yetkili olduğumuz kurumlarda bu görüşümüz çerçevesinde ihale süreçlerine müdahil olacağız. Yetkili olmadığımız kurumlarda da aynı prensiple konunun takipçisi olacağız. Her daim hakkın ve haklının yanında duracağız. Hakkı ve hukuku savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA