Devlet Desteği ile Meyve Bahçesi Kurdu

Erzurumlu girişimci Mustafa Güngör, devlet desteği ile hayalini kurduğu meyve bahçesine kavuştu. Güngör, Uzundere ilçesinde kurduğu meyve bahçesiyle hem üretiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Yıllık 7 ton kiraz üreten Güngör, bölgenin kiraz ihtiyacını karşılıyor.

Devlet desteği ile hayalini kurduğu meyve bahçesine kavuştu

ERZURUM - Erzurumlu girişimci Mustafa Güngör, devlet desteği ile hayalini kurduğu meyve bahçesine kavuştu.

Daha önce farklı sektörlerde çalışan Mustafa Güngör, Uzundere ilçesinde kurduğu meyve bahçesiyle hem üretiyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Yeni sezonun ürününü almaya başladıklarını söyleyen Mustafa Güngör, bölgede en kaliteli kirazı yetiştirmek için ailece gece gündüz çalıştığını dile getirdi

2009 yılı öncesi elektrik işleri ile uğraşan Mustafa Güngör iş gereği gittiği yerlerdeki meyve bahçelerini gördükçe "Benim de böyle bahçem olsa diye içinden geçirirken bir anda devletin tarım alakalı destek projelerinden faydalanarak 12 dönümlük yere 350 kiraz fidanı diktirdi. Proje ile hayatı bir anda değişen çiftçi Güngör şimdi yıllık 7 ton kiraz üreterek bölgenin kiraz ihtiyacını karşılıyor.

Kiraz Bahçesi sahibi Mustafa Güngör, 2009 yılında başlayan bahçe işleri Balıkesir'den getirdiği 320 kiraz fidanı ile başladı. Erzurum İl Tarım Müdürlüğü Uzundere Kaymakamlığı ve Uzundere İlçe tarım müdürlüğü ve köy muhtarının da desteğini alarak kurduğu bahçede 13 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Güngör, "Daha öncesinde elektrik işleri yapmaktaydım, gittiğim yollarda durup meyve alırdım meyve alırken de aklımdan şöyle geçirirdim keşke bende meyve üretebilseydim diye hayal ederdim. Tabi geçen 13 yıl içerisinde bu hayalime azda olsa kavuştuğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ürettiğim kiraz bölgede ayrı bir tat oluşturdu gelen müşterilerimiz kirazımın tadını aromasını çok beğeniyorlar. Benim tek amacım bu bahçemden Sayın Cumhurbaşkanımızın da gelip dalından kiraz yemesini hayal ediyorum ve işimi çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Yeni sezon başladı bütün çiftçi arkadaşların ürünlerini hayırlısı ile müşterilerle buluşturmasını diliyorum bahçedeki ağaçların verimi oranı yüzde yetmiş ürende buda bahçenin bakımının çok önemi var" dedi.

Oltu'dan Kiraz almak için Uzundere ilçesine giden Öner Elibol "Bugün sezonun başladığını duydum, kiraz yemeğe geldik çok güzel bir hizmet burası Erzurum'un güzide ilçelerinden Uzundere ilçesi. Bugün burada çok güzel aromalı bir kiraz tattık kirazlar yeni çıkmış sezon yeni başlamış yoldan geçen bütün vatandaşlarımızın bu kirazdan tatmasını isterim" dedi.

Uzundere Balıklı Mahallesi Muhtarı Selçuk Güner "Yaklaşık üç yüzün üzerinde dikilen kiraz ağacından Mustafa Güngör yeteri derecede aromatik bakımından hem de tat bakımından iyi bir kiraz üretimini başardı. Bölgemizde bunun yapıldığını herkese kanıtlamış oldu" dedi.