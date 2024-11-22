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Çin hükumeti Hunan kentinde 83 milyar dolar değerinde altın rezervi buldu

Çin hükumeti Hunan kentinde 83 milyar dolar değerinde altın rezervi buldu
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Çin, maden keşfi noktasında ekonomik büyüklük açısından son derece önemli bir buluşa imza attı. Çin'in merkezi Hunan eyaletinde 82,9 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu. Bu büyük keşfin, Çin ekonomisine büyük bir katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Çin'in merkezi Hunan eyaletinde 600 milyar yuan (82,9 milyar dolar) değerinde altın rezervi bulundu.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, 2023 yılında küresel üretimin yaklaşık %10'unu gerçekleştiren Çin, dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda bulunuyor. Ülke, bu yılın ilk üç çeyreğinde 741,732 metrik ton altın tüketirken, üretimi 268,068 ton olarak gerçekleşti. Bu durum, iç talebi karşılamak için ithalata bağımlılığı ortaya koyuyor.

2000 BİN METREDE KEŞFEDİLDİ

Hunan Jeoloji Akademisi, Pingjiang ilçesinde 2.000 metrenin üzerindeki derinlikte 40'tan fazla altın cevheri damarı tespit etti. Ana araştırma bölgesinde toplam 300,2 ton altın kaynağı keşfedilirken, en yüksek tenör metrik ton başına 138 gram olarak belirlendi.

Kurum, 3.000 metrenin üzerindeki derinlikte 1.000 tondan fazla altın rezervi olduğunu öngörüyor.

RİSK İŞTAHİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Altın rezervleri, genel olarak bir kaynağın ekonomik olarak çıkarılabilir kısmını ifade ediyor. Küresel çapta artan jeopolitik gerginlikler nedeniyle altın fiyatları bu yıl yükseliş gösterdi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en aktif altın vadeli işlem sözleşmesi, 30 Ekim'de gram başına 639,48 yuan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Perşembe günü gündüz seansını gram başına 617,7 yuan seviyesinden kapatan altın, %1,16'lık artış gösterirken, yılbaşından bu yana %27,8 değer kazandı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Iyiki Türkiye de bulunmadı malum parti onuda calardi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Yarısı işçiliğe gider y

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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