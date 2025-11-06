Haberler

Deve eti kaç TL? Deve eti ucuz mu, pahalı mı?

Güncelleme:
Türkiye'de deve eti, dana veya kuzu etine kıyasla daha az bulunur ve üretimi sınırlıdır. Bu nedenle fiyatı genellikle daha yüksektir. Peki, Deve eti kaç TL, deve eti ucuz mu, pahalı mı?

Özellikle geleneksel yöntemlerle yetiştirilen, doğal ortamda beslenen develerden elde edilen etler, yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranı nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak üretim maliyetleri, sınırlı arz ve lojistik giderleri fiyatı artıran temel etkenlerdir. Deve eti, özel bir lezzet arayanlar için dikkat çekici bir alternatif olsa da, fiyat açısından lüks et kategorisinde değerlendirilmektedir. Peki, 1 kg deve eti kaç TL?

DEVE ETİ BESİN DEĞERLERİ

Deve eti, besin değeri bakımından oldukça zengin ve sağlıklı bir kırmızı et türüdür. 100 gram deve etinde ortalama 160 kalori, 18–20 gram protein ve 9–10 gram yağ bulunur. Bu et, yüksek protein içeriği, düşük yağ oranı ve kolesterol açısından daha dengeli yapısı sayesinde sağlıklı beslenme programlarında tercih edilmektedir. Ayrıca demir, çinko, fosfor, potasyum ve B grubu vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Deve eti, vücut direncini artırır, kas gelişimini destekler ve enerji seviyesini yükseltir. Diğer kırmızı et türlerine göre sindirimi daha kolaydır ve düşük doymuş yağ oranı sayesinde kalp-damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

DEVE ETİ KAÇ TL?

Türkiye'deki veriler ışığında, Deve Eti kilosunun fiyatı yaklaşık olarak 2.450–2.600 TL/kg düzeyinde görünüyor.

1 DEVEDEN ORTALAMA KAÇ KİLO ET ÇIKAR?

Bir deveden elde edilen et miktarı, devenin yaşı, cinsi, beslenme durumu ve kesim ağırlığına bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak:

• Yetişkin bir erkek deve ortalama 500–700 kg canlı ağırlığa sahiptir.

• Kesim sonrası karkas randımanı (yani et oranı) yaklaşık %45–55 civarındadır.

• Bu durumda bir deveden ortalama 220–350 kilogram arası et elde edilir.

• Genç dişi develer daha düşük canlı ağırlığa sahip olduklarından, bunlardan çıkan et miktarı genellikle 150–250 kg civarındadır.

• Yetişkin erkek develer daha iri yapılıdır; iyi beslenmiş bir erkek deveden 300 kg'dan fazla kaliteli et çıkabilir.

• Kesim sonrası çıkan etin dışında yağ, deri ve kemik de değerlidir; toplam karkasın yaklaşık %20'si kemik, %5–10'u yağ olarak ayrılır.

Özetle, bir deve ortalama 250 kilogram civarında et verir; bu da büyükbaş hayvanlarla kıyaslandığında oldukça yüksek bir verim anlamına gelir.

