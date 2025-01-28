Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

Dev kripto borsası Binance'e beklenmedik dolandırıcılık soruşturması

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hükümetlerin radarında kalmaya devam ediyor. Paris savcılığı, Binance'e yönelik kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı iddialarıyla dolu bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Avrupa Birliği genelindeki faaliyetleri de kapsıyor.

Fransız yetkililer, kripto para dünyasının devi Binance üzerine ciddi suçlamalarla dolu bir soruşturma açtı. Paris savcılığı, platformun kara para aklama, vergi kaçırma gibi faaliyetler içinde olduğunu ve Avrupa Birliği genelinde suç işlendiğini belirtiyor.

Kripto Devi Binance Hukuki Belirsizlikle Yüzleşiyor

Fransız adli makamları, kripto para sektörünün önde gelen platformu Binance hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Paris Cumhuriyet Savcılığının ekonomik suçlar birimi JUNALCO tarafından yürütülen inceleme, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarını kapsıyor.

Savcılığın kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre soruşturma 2019-2024 yılları arasındaki faaliyetleri mercek altına alıyor. İncelemenin sadece Fransa ile sınırlı kalmayıp, Avrupa Birliği ülkelerindeki şüpheli işlemleri de kapsadığı belirtildi. Soruşturmanın tetikleyicisi ise platform kullanıcılarının şikayetleri olarak açıklandı. Yatırımcılar, Binance'in yanıltıcı bilgilendirme yaparak maddi kayıplara neden olduğunu ve gerekli yasal izinler olmadan faaliyet gösterdiğini öne sürdü. Başlatılan soruşturma sonrasında Binance yönetimi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kripto para devinin yasal sorunları bununla sınırlı değil. ABD Yüksek Mahkemesi, bu ay içinde Binance ve kurucusu Changpeng Zhao aleyhine açılan davanın görülmesine onay verdi. Söz konusu davada şirket, kayıt dışı token satışlarıyla yatırımcıları zarara uğratmakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Avustralya'nın düzenleyici kurumu, Binance'in türev işlemlerini yargıya taşıdı. Kurumun iddiasına göre platform, bireysel yatırımcıları kurumsal müşteri kategorisinde göstererek tüketici haklarından yoksun bıraktı.

Kripto para piyasasının en büyük aktörlerinden Binance'e yönelik bu soruşturmalar, sektördeki düzenleme eksikliğini gündeme getiriyor. Sürecin sonuçlarının hem şirket hem de kripto para ekosistemi açısından önemli yansımaları olabileceği düşünülüyor.

Dev kripto borsası Binance'e beklenmedik dolandırıcılık soruşturması
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

Yangın faciasında ölenlerin yakınları ile alay eden kadın tutuklandı
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
img

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.