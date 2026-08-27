Haberler

620 Milyon Dolarlık Dev Yolcu Gemisi 'Mein Schiff 5' Bodrum'da

620 Milyon Dolarlık Dev Yolcu Gemisi 'Mein Schiff 5' Bodrum'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesine, değeri 620 milyon dolar olan 'Mein Schiff 5' adlı yolcu gemisi ulaştı. Finlandiya yapımı, Malta bayraklı ve 295 metre uzunluğundaki gemi, Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan geldi. Gemide 2 bin 756 yolcu ve 954 personel bulunuyor; akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 620 milyon dolar değerindeki "Mein Schiff 5" adlı yolcu gemisi, toplam 2 bin 756 yolcu getirdi.

2016 yılında Finlandiya'da üretilen Malta bayraklı 295 metre boyunda, 36 metre genişliğindeki Mein Schiff 5, Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 756 yolcu ile 954 personel bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var

Arda için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir...
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı
Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek

Yarın gökyüzüne bakmayı unutmayın! Türkiye'den de izlenebilecek