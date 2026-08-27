620 Milyon Dolarlık Dev Yolcu Gemisi 'Mein Schiff 5' Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 620 milyon dolar değerindeki "Mein Schiff 5" adlı yolcu gemisi, toplam 2 bin 756 yolcu getirdi.

2016 yılında Finlandiya'da üretilen Malta bayraklı 295 metre boyunda, 36 metre genişliğindeki Mein Schiff 5, Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 756 yolcu ile 954 personel bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı