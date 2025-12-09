Haberler

Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Güncelleme:
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), altındaki hızlı yükselişin tarihsel normlardan koptuğunu belirterek hem altının hem de hisse senetlerinin "patlayıcı bölge"ye girdiğini açıkladı. Kurum, yatırımcıları ani bir fiyat düzeltmesi ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

  • Uluslararası Ödemeler Bankası, altın fiyatlarının artık geleneksel 'güvenli liman' rolünü taşımadığını ve spekülatif bir yapıya dönüştüğünü bildirdi.
  • Uluslararası Ödemeler Bankası, altın ve hisse senetlerinin aynı anda güçlü yükseliş trendine girmesini 'son 50 yılda görülmemiş bir anormallik' olarak tanımladı.
  • Uluslararası Ödemeler Bankası, altın ve hisse senetlerinin 'patlayıcı bölge' olarak adlandırdığı alana girdiğini ve ani sert düzeltme riskini güçlendirdiğini açıkladı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatlarının artık geleneksel "güvenli liman" rolünü taşımadığını, bunun yerine spekülatif bir yapıya dönüştüğünü bildirdi. Kurum, altın ve hisse senetlerinin aynı anda güçlü bir yükseliş trendine girmesini "son 50 yılda görülmemiş bir anormallik" olarak tanımladı.

BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin üç aylık piyasa değerlendirme raporunda, "Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Bloomberg'in aktardığı verilere göre külçe altın, eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. BIS, bu yükselişin bir bölümünün altına yönelik medyada yer alan "aşırı iyimser" haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisinden kaynaklandığını belirtti.

Raporda, altın fiyatlarındaki ralliyi destekleyen iki temel unsur öne çıkarıldı:

  • Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, küresel risk iştahını artırdı.
  • Ekonomik yavaşlama endişelerinin zayıflaması, alternatif arayışındaki kurumsal yatırımcıları altına yöneltti.

Aynı dönemde, ABD borsaları da Başkan Donald Trump'ın nisan ayında açıkladığı gümrük tarifeleri sonrası yaşanan dip seviyelerinden toparlanarak güçlü bir yükseliş sürecine girdi. Özellikle teknoloji ve yapay zekâ odaklı hisseler rallinin lokomotifi oldu; ancak değerleme endişelerinin arttığına dikkat çekildi.

"PATLAYICI BÖLGE" UYARISI

BIS, altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun "patlayıcı bölge" olarak adlandırdığı alana girdiğini açıkladı. Tarihte çok az görülen bu eş zamanlı fiyat davranışı, ani ve sert düzeltme riskini güçlendiriyor.

Raporda, "Patlayıcı bir dönemin ardından balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" uyarısı yapıldı. BIS, örnek olarak 1980 yılındaki altın balonunu hatırlattı ancak her düzeltmenin aynı hızda gerçekleşmeyebileceğini, bazen uzun bir zaman dilimine yayılabileceğini de vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBy lion:

yalan haber bunlar inanmayın spek.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeçil Çoban :

Yani düşüş mü olucak anlamadım

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Bu da oy kullanıyor işte

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıHasan Kara:

altını sallamaya masonik hıyarik babaların da gücü yetmez

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Bunlar düşecek, patlayacak dediyse büyük olasılıkla yükselecek demektir.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
