Dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altının yükseliş eğilimi devam ediyor. Gram altın yıl içinde 4.471 lirayla, ons altın ise 3.500 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Şu sıralar gram altın 4.388 liradan, ons altın ise 3.336 dolar seviyesinden işlem görüyor.

UBS'NİN ALTIN BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini paylaştı. Banka, güçlü yatırım talebi ve ABD ekonomisine dair riskler nedeniyle 2026 sonu için ons altın tahminini 3.600 dolardan 3.700 dolara çıkardı. Haziran ve Eylül 2026 dönemlerinde de ons altının 3.700 dolara ulaşabileceği öngörüldü. Analize göre altın, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yükseliş trendinde olacak, dördüncü çeyrekte ise bir miktar gerilemesi bekleniyor.

DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINI DESTEKLEYECEK

UBS, altın fiyatlarını yukarı taşıyan faktörlerin başında merkez bankalarının güçlü alımları, ETF talebindeki artış ve dolarizasyon karşıtı eğilimlerin geldiğini vurguladı. Banka ayrıca, ABD'de süren enflasyon baskısı, ekonomik büyümede zayıflama ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerinin de altın fiyatlarına destek olacağını belirtti.

UBS'in yayımladığı notta şu ifadelere yer verildi: "ABD makroekonomik riskleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmeler, dolar karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının alımlarını desteklemektedir. Bu unsurlar, altın fiyatlarının daha da yükselmesine zemin hazırlıyor."