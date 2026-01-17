Haberler

Önder çiftçiler DERİM projesi ile bilgilerini aktarıyor

Güncelleme:
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen DERİM Projesi kapsamında, Hacırahmanlı Mahallesi'nde arıcılık buluşması düzenlendi. Üreticiler, uzmanlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak arıcılıkta verimliliği artırmayı hedefliyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayata geçirilen DERİM Projesi kapsamında, Hacırahmanlı Mahallesi'nde düzenlenen arıcılık buluşmasında üretici bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri de bilgilendirmede bulundu.

Önder çiftçilerin uzman oldukları alanlarda üreticilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştığı Deneyim, Eğitim, Rehberlik ve İletişim Modeli (DERİM) Projesi kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde arıcılık konusunda birebir bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan ziyarette, arıcılıkla ilgili temel uygulamalar, koloni yönetimi, mevsimsel bakım çalışmaları ve verimliliği artırmaya yönelik yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Teknik personeller, sahaya dayalı bilginin üretim kalitesi açısından önemine dikkat çekti.

Buluşma kapsamında üretici Sami Fatel, yürüttüğü arıcılık faaliyetine ilişkin deneyim ve tecrübelerini paylaşarak karşılaştığı sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi verdi. Uygulamada edindiği pratik bilgileri aktaran Fatel, doğru bakım ve zamanında müdahalenin arıcılıkta başarıyı artırdığını ifade etti.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen buluşmada, üreticinin ihtiyaçları ve sahadaki mevcut durum değerlendirilirken, DERİM Projesi'nin birebir rehberlik modeliyle üreticilere doğrudan katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Yetkililer, proje kapsamında benzer bireysel ziyaret ve bilgilendirme çalışmalarının farklı üretim alanlarında da sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
