Derecik'te seracılık gelişiyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde seracılık hızla gelişirken, 110 seradan yılda yaklaşık 16 milyon TL gelir elde ediliyor.

Bölgenin en önemli gelir kaynağı olan seracılık her geçen gün gelişiyor. İlçe 2014 yılında seracılıkla tanıştı. Şimdi ilçeye yıllık 16 milyon TL kazandırıyor. Son yıllarda seracılık alanında gelişen ilçede satışların yükseldiğini belirten; Muhsin Sevim, "Ben serayı üniversitede okurken tanıştım. Eğitimim bittikten sonra memleketime döndüm. Kendi imkanlarımızla sera kurmayı düşündük. 2013-2014 yıllar arasında Devletin Derecik için sera destekleri oldu. Bizde o zaman başvurumuzu yaptık. 4 adet serayla başladık. Derecik 2018 yılında ilçe statüsü aldıktan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakam ve vali beyin destekleriyle ilçede seralar kuruldu. Şuan ilçemizde 110 adet seramız mevcuttur. Biz bu sayıları daha da artırmayı hedefliyoruz. Çiftçiye çok yüksek miktarda kazanç sağlıyor. İlk başlarda sera eğitimimiz yoktu, Vali beyin desteğiyle bizi Antalya'ya gönderdiler. Eğitimden sonra seralarımızdan çok verim almaya başladık. Her sera bir çiftçiye yaklaşık 150 bin TL kazandırıyor. Halihazırda 110 seramız var. İlçemize yaklaşık olarak 16 milyon TL kazandırıyor. Artık ilçemizde değişik bitkiler ekimine başladık, aloe vera gibi. Çok ta güzel sonuç elde ettik. Derecik tam bir seracılık bölgesi diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte Vali beyden talebimiz sera eğitiminden sonra, fide eğitimine yönelik biz çiftçileri eğitim için desteklerini bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ