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Depremzedelerin Barınma İhtiyaçlarını Karşılayan Gemi Yalova'ya Getirildi

Depremzedelerin Barınma İhtiyaçlarını Karşılayan Gemi Yalova'ya Getirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, bakım ve onarıma alınmak üzere Yalova'ya gönderildi. Geminin, afet durumlarında kullanılmak üzere hazır bekletileceği belirtildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin geçici olarak barınma ihtiyaçlarının karışlandığı Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, Yalova'ya getirilerek bakım ve onarıma alındı. Yaşam gemisi onarımın ardından Yalova'daki tersanede afetlerde kullanılmaya hazır şekilde bekletilecek.

Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Karadeniz Holding tarafından İskenderun'a gönderilmişti. 2023 yılının mart ayından itibaren bölgede göreve başlayan yaşam gemisi 12 bini aşan sayıda depremzedenin geçici yuvası oldu. Yatakhanelerden polikliniklere, restoranından oyun alanlarına kadar bir çok fonksiyonu içinde barındıran yaşam gemisi deprem bölgesindeki görevini tamamlamasının ardından Yalova'ya getirildi. Burada bulunan Karmarine Tersanesi'nde bakım ve onarıma alınan gemi bölgede afetlere karşı hazır bir şekilde tutulacak.

Lifeship Proje Koordinatörü Umut Çevik, 4 yıl önce afet bölgelerinde kullanılması amacıyla yapılan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'nin İskenderun Limanında Çevik aynı anda 2 bin kişiye barınma, yemek, ısınma, sıcak su, eğitim, kreş gibi imkanları sunduğunu söyledi. 1,5 yıl boyunca gemide yaklaşık 14 bin misafiri ağırladıklarını belirterek, "İskenderun Kaymakamlığı ile en başından beri koordineli olarak çalıştık. Kalıcı barınma alanlarının yapılmasıyla gemiye ihtiyaç kalmadığı bize bildirildi. Bunun üzerine gemimiz İskenderun Limanından 11 kasım itibariyle ayrılarak enerji sektöründe gemilerimizi inşa ettiğimiz, bakım onarımlarını yaptığımız Karmarine Tersane'mize Yalova'ya geldi ve buraya bağlandı. 1-2 haftalık bakım onarım süreci geçtikten sonra yeni görevlerini burada bekliyor olacak" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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