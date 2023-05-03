Depremin vurduğu Malatya'da tarihi 'Kapalı Çarşı'ya" ilgi arttı

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da depremden etkilenmeyen tarihi 'Kapalı Çarşı'ya" ilgi arttı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da kent merkezi adeta enkaza dönerken, kentin simge mekanlarından tarihi kapalı çarşı ise depremlerden etkilenmedi.

1970'li yılların başlarında kente hizmet vermeye başlan yaklaşık 160 işyerinin bulunduğu tarihi çarşı aradan geçen yarım asırda kentin en uğrak noktalarından biri olmayı sürdürürken, depremlerden sonra bu ilgi daha arttı.

"Vatandaşların çarşıya büyük ilgisi var"

6 Şubat depremlerinden kent merkezindeki işyerlerinin yıkılmasının ardından tarihi çarşıya taşınan kuyumcu esnafı Murat Turhan, " PTT caddesinde bulunan dükkanımız depremde çöktü. Daha sonra kapalı çarşıya geldik burada faaliyet gösteriyoruz. Vatandaşların buraya büyük bir ilgisi var ve genel incelemelerde çarşının zeminin çok sağlam olduğu belirlendi. Burada memnunuz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi

"Kapalı çarşımız depremde hasar görmedi"

Kapalı Çarşı'da uzun yıllardır hizmet veren bir başka esnaf Nihat Selim Yaz ise " 1976 'tan beri çarşıdan hizmet etmekteyiz. Depremler 11 ili olduğu gibi Malatya'mızda etkiledi. Çok şükür çarşımız bir zayiat görmeden depremi atlattı. Deprem sonrası halkımızın bir kısmı kent dışarısına çıkmıştı yavaş yavaş dönüşler başladı bizde çarşımızda halkımıza hizmet etmek için bekliyoruz. İşlerimiz iyi gidecek inşallah" ifadelerini kullandı

"Depremden sonra çarşıya rağbet oluştu"

6 Şubat depremleri sonrasında tarihi çarşıya ilginin arttığını aktaran bölge esnaflarından Fırat Tuluk da", 7 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yapıyorum. Depremden sonra kent merkezindeki dükkanlar yıkılınca kapalı çarşıya daha fazla bir rağbet oluştu. Çok şükür işyerimiz fena değil. Bir çok esnaf arkadaşımız işyerlerini bölerek depremde etkilenen esnaflara verdi. Merkezde esnaf azalınca ister istemiz bir hareketliğimiz var şuanda Çarşımız sağlam rağbette var "diye konuştu.