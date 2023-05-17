Depremin vurduğu Hatay'da kayısı hasadı başladı -Tarladan kilosu 10-12 lira bandında çıkan kayısının, büyük çoğunluğu ihraç ediliyor 6 Şubat depremlerimin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Amik Ovası'nda kayısı hasadı başladı.

Depremin vurduğu Hatay'da kayısı hasadı başladı

-Tarladan kilosu 10-12 lira bandında çıkan kayısının, büyük çoğunluğu ihraç ediliyor

HATAY - 6 Şubat depremlerimin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, Amik Ovası'nda kayısı hasadı başladı. Üretici ve işçilerin depremzede olduğu bahçede kayısılar dalından tek tek toplandı.

Hatay'ın en verimli topraklarından Amik Ovası'nda son dönemlerde çekirdekli meyve dikimine yönelik bir artış yaşanıyor. Ekim alanı her geçen yıl artan ve Türkiye'nin hemen her ilinin yanı sıra ihracata gönderilen kayısılar, üreticiler tarafından toplanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde kayısı bahçesine giren işçiler sıcak havaya rağmen hasat gerçekleştiriyor. Çizilip yada darbe almaması için içi sünger kaplı kovaya toplanan kayısılar daha sonra sandıklanarak kamyonlarla işleme tesisine götürülüyor. Paketlenen kayısılar iç piyasanın yanı sıra İngiltere, Romanya üzerinden dağıtım olurken, Orta Doğu ülkelerine de ihracatı gerçekleştiriliyor.

"İhracata gönderiyoruz"

Ziraat Mühendisi ve kayısı üreticisi Hamit Karadeniz, bölgede çeşitli olmak üzere hasadın başladığını belirtti.

Depremin her şeyi etkilemesine rağmen üretime devam etmek zorunda olduklarının altını çizen Karadeniz, " Rekoltede düşüklük var ama hem iç hem de dış piyasaya yetecektir. Ağırlıklı olarak ihracata gönderiyoruz. Çünkü bu kayısı uzun yola ve rafa dayanıklıdır. Hasada bugün başladık 15 gün devam edecektir" dedi.

"Üretmek zorundayız"

50 kişinin hummalı şekilde ürün topladığını ifade eden Karadeniz, "Yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem işçiler hem bizler depremzedeyiz. Üretilen mal toplanmak zorunda, beklemeye gelmez. Çiftçilikte her şeyi zamanında yapmak zorundasınız. Bizimde Antakya'da evimiz yıkıldı ama burada yeniden bir düzen kurduk. Ülkemizin en önemli gelir kaynak alanında tarımda üretmek zorundayız" diye konuştu.

"Tarlada ucuz"

Fiyatların düşüklüğünden yakınan Karadeniz, "Üretim maliyetleri çok yüksekken, fiyatlarımız çok düşük. Yine de kendi kendimizi idare etmek zorundayız. 10 ile 12 arasında tarladan kalitesine göre ürünün çıkış fiyatı var. Bu ürünümüzün pazarda 30-35 liradan satılıyor ama tarladan çıkış fiyatı 10-12 lira arası. Buda bize çok komik geliyor" açıklamasında bulundu.