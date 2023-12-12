Üye Girişi
Haberler

Depremden etkilenen illerde yapılandırma süresi uzatıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

7256 ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) ödenmek üzere uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması halinde, fazla olan taksitler 12 taksitle birlikte ödenecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kahramanmaraş Adıyaman Malatya Hatay Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title