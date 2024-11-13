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Denizsiz Sivas'tan Somon İhracı Başladı

Denizsiz Sivas'tan Somon İhracı Başladı
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Sivas'ta üretilen somon adayları, istenilen olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına pazarlanmak üzere Karadeniz'e gönderildi. İmranlı baraj gölünde yıllık 950 ton üretim kapasitesine sahip olan işletme, somonları özellikle Rusya'ya ihraç ediyor.

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta üretilen, istenilen olgunluğa ulaşan somon adayları yurt dışına pazarlanmak üzere Karadeniz'e yolcu edildi.

Sivas'ta denize yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan İmranlı ilçesindeki İmranlı baraj gölünde üretilen somon adayları, istenilen olgunluğa ulaştığı için özel tankerlere yüklenerek gelişimlerini tamamlamak üzere Karadeniz'e yolcu edildi.

Yıllık kapasite 950 tona ulaştı

İmranlı baraj gölünde 49 kafeste üretim yapan Ali Dursun Yıldızay, yıllık 950 ton üretim kapasitesine ulaştıklarını belirterek, "Burada alabalık üretimi yapıyoruz ve somon adaylarımızı Karadeniz'e gönderiyoruz. 49 kafesimiz ve yıllık 950 ton üretim kapasitemiz var. 400 ila 500 ton arasında üretim yapıyoruz. Karadeniz'e gönderdiğimiz adaylar oradaki kafeslerde beslenerek somon olgunluğuna ulaşıyor. Ayrıca İç piyasaya da alabalık gönderiyoruz. 500 ila 600 gram ağırlığa ulaşan balıkları gönderiyoruz, orada somona dönüşüyorlar ve Karadeniz somonu olarak iç piyasa ve yurt dışına ihraç ediliyorlar" dedi.

Rusya'ya gönderiliyor

Yıldızay, Karadeniz'de somon olgunluğuna ulaşan balıkların özellikle Rusya'ya gönderildiğini ifade edip, "Denizi olmayan bir yerde alabalık ve somon üretiyoruz. İç piyasaya ve ihracata balık veriyoruz, son derece memnunuz. Deniz olmayan bir Sivas'tan denize balık gönderiyoruz. Dünyanın her tarafına balık gidiyor buradan. Özellikle Rusya'ya gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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