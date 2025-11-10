Haberler

Denizlili İhracatçılar, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Türk Markalarını Tanıtıyor

Güncelleme:
Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri, Şanghay'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılarak Türk firmalarının tanıtımını yapıyor. Fuar, Türkiye'nin Çin pazarındaki bilinirliğini artırma amacı taşıyor.

DENİZLİ (İHA) – Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarına katılan Denizlili ihracatçılar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli temaslarda bulundu.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamındaki tanıtım etkinlikleri ve temaslar, Türkiye'nin Çin pazarındaki bilinirliğini artırarak Türk markalarının tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Bu yıl fuara, 15 Türk firması milli katılım organizasyonu çerçevesinde katılım sağlıyor.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Selim Yaymanoğlu, fuarı ziyaret ederek Türk firmalarının stantlarını gezdi ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Heyet, fuar alanında Türkiye milli katılım organizasyonu hakkında yetkililerden bilgi alarak genel değerlendirmelerde bulundu.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Türkiye'nin tanıtımı ve ihracat potansiyelinin ortaya konulması açısından önemli bir platform. Ülkemizin farklı sektörlerden firmalarla güçlü bir şekilde temsil edilmesi memnuniyet verici. Bu tür organizasyonların, Türkiye'nin küresel pazarlardaki görünürlüğüne katkı sağladığını düşünüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının yer aldığı bu büyük organizasyon, farklı coğrafyalardan firmaları ve iş insanlarını bir araya getiriyor. Bu yıl fuarda kimyasal, elektronik, otomotiv ve ev dekorasyonu gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor. Çin pazarı, gerek büyüklüğü gerekse ithalat potansiyeliyle ihracatçılarımız için stratejik bir öneme sahip. Türk ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliğiyle bu pazarda daha fazla yer bulabileceğine inanıyoruz. Fuarda yer alan Türk firmalarının ürünlerini başarıyla tanıttığını görmek bizleri gururlandırdı. Bu fuarda Denizlili ihracatçılarımızı Çinli iş insanlarıyla buluşturmayı, yeni bağlantılar kurulmasına ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Çin ile ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesi, yeni iş birliklerinin kurulması ve ihracat hacmimizin artması en büyük temennimiz. DENİB olarak, üyelerimizin Uzak Doğu pazarlarında daha güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
