Denizli Valiliği, Avrupa'nın En Büyük Hibeli Projesine Katıldı

Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, A7 milyonluk bütçesiyle Avrupa'nın en büyük hibeli projesi olan 'Ufuk Avrupa-Horızon'da yer aldı.

Türkiye'de Valilikler arasından Denizli Valiliği bir ilki gerçekleştirerek, Ufuk Avrupa European Commission HorızonCl62022Farm2fork01 (Araştırma ve Inovasyon) programı kapsamında 12 ülkeyi 21 kurumu bir araya getiren ve toplam bütçesi 7 Milyon EURO olan "Innoecofood" isimli projeyi Denizli'ye ve ülkemize kazandırdı.

Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu İl Proje Koordinatörü Redife Aslıhan Uçar tarafından yürütülecek olan Ufuk Avrupa European Commission programı kapsamında "Innoecofood" isimli projenin sözleşmesi Ocak ayında imzalanmıştı.

Projede, katma değeri yüksek ve düşük maliyetli-yüksek protein değerli mikroalg üretiminin geliştirilmesini hedefleniyor. 3 yıl devam edecek olan proje son zamanlarda oldukça önemli olan "Alg" çalışmaları İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı 13 deneyden ikisi Algalspace be Uzman deneylerinde de bulunuyor.

Sözleşmesi imzalanan "Innoecofood" isimli projede 12 ülke ve 21 kurumun yer aldığı Portekiz/Porto şehrinde düzenlenen proje açılış toplantısına katılan ve Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından oluşturan heyette Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, AB ve Dış İlişkiler Bürosu İl Proje Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Redife Aslıhan Uçar, Proje Uzmanı Ramazan Aydoğmuş, Gıda Mühendisi Mustafa Karataş ve İl Yazı İşleri Müdürü Gülsün Şahal yer aldı. Toplantıda Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu İl Proje Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Redife Aslıhan Uçar tarafından sunum gerçekleştirildi. - DENİZLİ