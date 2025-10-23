Denizli Ticaret Odası ve Vakıf Katılım'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği

Denizli Ticaret Odası (DTO) KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. İş birliği kapsamında, Ege Bölgesi'nde ilk olarak DTO'nun üyeleri, platformun sunduğu e-dönüşüm çözümlerinden yararlanma fırsatı elde etti.

Vakıf Katılım, tüm KOBİ ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak e-Yönetim Platformu olan p@ket'i devreye aldı. Denizli Ticaret Odası ile bir iş birliğine imza attı. Firmaların finansal ve operasyonel ihtiyaçlarına tek noktadan erişim sağlayan p@ket ile, Ege Bölgesi'nde ilk olarak DTO üyeleri e-dönüşüm hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Vakıf Katılım Nakit Yönetimi ve Sigorta Yönetimi Başkanı Taner Akkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Denizli, ülkemizin üretim gücünde ve ihracat kapasitesinde stratejik öneme sahip şehirlerinden biridir. Vakıf Katılım olarak, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz p@ket e-Yönetim Platformu ile, finansal işlemler ve ön muhasebe süreçlerinin tamamını sadece bir uygulama üzerinden yönetme imkanı sunuyoruz. Bu iş birliğimiz ile Denizli'deki işletmelerin iş yüklerini hafifletmeyi, zaman tasarrufu sağlamayı ve finansal yönetimlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladık. Dijitalleşmenin rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz ve Denizli Ticaret Odası ile imzaladığımız protokolün şehirdeki işletmelere değer katmasını diliyoruz. Denizli Ticaret Odası ile başlattığımız bu iş birliğinin bölgedeki işletmelerimize güçlü bir dijital dönüşüm desteği sunacağını da düşünüyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz."

"Tüm çabamız, üyelerimizin daha iyi imkanlara kavuşmaları için"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise üyelerinin finansal altyapılarının ve hizmet şartlarının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdüklerini belirterek yeni iş birliğinin sektörler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Erdoğan, "Üyelerimizin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamak, finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Vakıf Katılım ile hayata geçirdiğimiz bu protokol sayesinde üyelerimiz, bankacılık işlemlerini fiziksel evrakla uğraşmadan dijital ortamda gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda e-dönüşüm çözümlerine de erişim sağlayarak operasyonel süreçlerinde hız ve verimlilik avantajı elde edecekler. Bu iş birliğinin, Denizli iş dünyasının rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

İkili, kurumları arasındaki iş birliği protokolünü DTO hizmet binasının başkanlık makamında düzenlenen törenle imzaladı. - DENİZLİ