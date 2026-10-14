Haberler

Denizli Tarım ve Orman Müdürü Zayim, 1140 yetiştiriciye temiz süt projesini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Tarım ve Orman Müdürü Zayim, 1140 yetiştiriciye temiz süt projesini duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, süt üretiminde hijyen standartlarını yükseltmek için "Temiz Süt, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin başlatılacağını duyurdu. Proje 2026 boyunca 19 ilçede 1140 büyükbaş yetiştiricisinin desteklenmesini hedefliyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, küçük aile işletmelerini desteklemek ve süt üretiminde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla "Temiz Süt, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin hayata geçirileceğini duyurdu. Proje kapsamında, Denizli'nin 19 ilçesinde bin 140 büyükbaş hayvan yetiştiricisinin desteklenmesi hedefleniyor.

Denizli'de süt üretiminde kaliteyi artırmak, sağım hijyenini iyileştirmek ve süt verimindeki kayıpları azaltmak amacıyla yeni bir proje uygulanacak. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulan proje, 2026 yılı boyunca 19 ilçedeki mahallelerde yürütülecek. Projeden, en fazla 20 baş anaç hayvana sahip ve süt sağımını kendisi gerçekleştiren küçük aile işletmeleri yararlanabilecek.

Yetiştiricilere hijyen eğitimi verilecek

Proje kapsamında süt üreticilerine sağım hijyeni eğitimi verilecek. Eğitimlerle süt sağımında hijyen koşullarının iyileştirilmesi, süt kalitesinin artırılması ve hayvan sağlığının korunması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde yetiştiricilere süt güğümü, dezenfektan, meme daldırma kabı ve mastitis teşhisinde kullanılan ön sağım kabı dağıtılacak. Projenin bütçesinin yüzde 75'i Bakanlık tarafından, yüzde 25'i ise yetiştiricilerin katkısıyla karşılanacak.

Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, süt üretiminde kalite standartlarının yükseltilmesi ve üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapmasının hedeflendiği projenin, Denizli hayvancılığına ve süt üreticilerine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

MasterChef şampiyonu restoranını geçici olarak kapatıyor
TSK'nın Suriye'de köylere dönüşleri engellediği iddiasına yalanlama

TSK ile ilgili Suriye iddiasına net dille yalanlama
Almanya'da cinayet suçundan aranıyordu! Mardin'de yakalandı

Almanya'da cinayetten aranıyordu! O ilimizde enselendi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki rakibine diş geçiremedi
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber

Yenilgiyle birlikte bir kötü haber daha
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona

Fenerbahçe'nin efsanesinden flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk

Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk