Denizli Tarım Fuarı (TARFU) Yoğun İlgiyle Başladı

Bizim Medya Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Ege Bölgesinin en büyük buluşmalarından birisi olan Denizli Tarım Fuarı (TARFU) 2025, EGS Fuar Merkezinde 100'e aşkın firmayla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Denizli EGS Parkta, Bizim Medya Fuarcılık tarafından düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı (TARFU) yoğun katılımla gerçekleşiyor. Tarım ve Hayvancılıkla alakalı tüm Traktörden alet edevat ve teknolojiye kadar her şeyi bulmak mümkün. 100'e aşkın firmanın yer aldığı fuar tarım ve hayvan üreticileri TARFU'da aradıkları her şeyi bulabilmenin mutluluğunu yaşıyor. TARFU, 5 Ekim Pazar gününe kadar saat sabah 10.00 ile akşam 21.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Denizli ve şehir dışından fuara yoğun katılım var"

Tarım ve hayvan üreticisinin aradığı her şeyi bulabilmesine dikkat ederek çeşitli firmaların fuara katılmasına özen gösterdiklerini belirten Bizim Medya Fuarcılık Genel Müdürü Eylem Karasümen, TARFU ile ilgili açıklamasında, "Fuarımıza ilgi çok fazla. Beklediğimizin üzerinde çok güzel ilgi gördük. Katılımcı firmalardan da çok yoğun bir talep aldık. Tarıma ve hayvancılığa dair her şey bu fuarda yer alıyor. Üreticilerimiz ve firmalarımız fuardan çok memnunlar. TARFU, 5 Ekim Pazar Gününe kadar devam edecek. Sabah 10.00'dan akşam 21.00'a kadar misafirimiz ağırlıyoruz. Tüm çiftçilerimizi fuarımıza bekliyoruz. Fuarımızda şuan 100'e aşkın firma yer alıyor. Denizli'den ve şehir dışındaki firmalar katılım için yoğun ilgi gösterdi. Bizim Medya Fuarcılık olarak bu ilk fuarımız değil. Öncesinde DEMOT otomobil fuarını gerçekleştirdik. O da yoğun katılımın olduğu çok güzel bir fuar olmuştu. Şimdi de Tarım Fuarını gerçekleştiriyoruz. Bizim Medya Fuarcılık olarak farklı konseptlerde fuarlar düzenlemeye devam edeceğiz. Tarım Fuarını her yıl düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Herkes Bizim Medya Fuarcılığı takip etsinler. Denizli'de yeni bir çağ açmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ