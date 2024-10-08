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Denizli Sanayici ve İş İnsanları Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
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Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu, dönem sözcülüğünün Denizli İhracatçılar Birliği'ne devrinin ardından ilk çalıştay toplantısını gerçekleştirdi. Moderatör Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan'ın yönettiği toplantıda, platformun çalışma esasları belirlendi ve katılımcıların görüşleri alındı.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformunda, dönem sözcülüğünün Denizli İhracatçılar Birliği'ne (DENİB) devrinin ardından ilk toplantı çalıştay şeklinde düzenlendi.

Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan moderatörlüğünde Denizli Platformunun çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen, platform üyesi STK ve dernek temsilcilerinin katılım sağladığı ve oldukça verimli geçen toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Platform Sözcüsü Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"2001 yılında, çeşitli dernek, oda, birlik ve sivil toplum örgütünün üyeliğiyle kurulan Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu bugün 26 üyesiyle varlığını sürdürüyor. 23 yıldır tüm STK'lar olarak Denizli'nin sanayi, ihracat, ticaret, turizm ve eğitim kenti olması için gayretle çalışıyor, ortak bir zemin oluşturmak adına çaba gösteriyoruz. Denizli Platformu, güç birliğini temsil eden, bir şehrin her yönden gelişimini destekleyen, çeşitli kurumlara ve makamlara iletilen sorun ve çözüm önerilerinde aynı dilin konuşulması adına oluşturulan, Türkiye genelinde örnek gösterilen bir oluşum."

Platformun kuruluşundan bugüne dek düzenli aralıklarla toplandığını belirten Dönem Sözcüsü Hüseyin Memişoğlu, güç birlik olmanın altını çizerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Toplanmamızda öncelikli gayemiz bu örnek oluşumun çalışma esaslarını belirlemek. Bugün bu hususta, katılım gösteren tüm temsilcilerimizin görüşlerini dinledik. Notlarımızı aldık. Hedefimiz platformun daha etkin bir şekilde işlemesi için atılması gereken temel adımları belirlemek.

Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Denizli platformu temsilcilerinin yoğun ilgisiyle önemli başlıkların altını çizdik. Özellikle platformun bundan sonrası için çalışma esasları hususunda görüş alışverişleri yaptık. Neredeyse tüm platform üyesi kuruluşların temsilcileri aramızdaydı. Katılım ve toplantıya ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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