Denizli Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine alan Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Alt Komisyonunun ilk toplantısı, sektörün önde gelen firmalarının sürdürülebilirlik uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

DSO Sürdürülebilirlik Komisyonu'nu temsilen Eda Boz'un yer aldığı toplantıya, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, DSO Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger, DSO Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran, DSO Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan ile DSO Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu Üyeleri; Ayhan Açıkgöz, Zahide Geylan, Mert Okan, Meriç Kuş, Esra Akbaş, Mehtap Ataoğlu, Melike Küçüker Çalhan, Rauf İlaslan, Eda Tarım, Merve Yaralı Kınlı, İpek Değirmencioğlu, Gülce Bizimyer, Kürşat Aydoğdu, Nazlı Can Uyar, Ayşagül Keskin, Hasan Kurt, Ceylin Tanrıöğen, Neslihan Kabak ve Murat Çakmak katılım sağladı.

"Bu güç birliği, Denizli sanayisinin önümüzdeki 15-20 yılına damga vurabilir"

Toplantıda konuşan DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş katılımcılara teşekkür ederek, "Bu Komisyon fikri, Odamızda "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm" gündemini birinci sıraya koyan ve buna göre hareket eden birimimizin fikri. Düzenledikleri eğitimler, oluşturdukları uluslararası ve ulusal network, proje gündemleri, yaklaşık 2 yaşındaki Sürdürülebilirlik Komisyonumuza gündem oluşturmaları ve bu gündemler paralelinde aksiyon almaları için çok değerli. Biz istiyoruz ki, eğitim, raporlama, finansman kaynağı arama, üniversiteyle iş birliği ve proje gibi referans işlere birlikte imza atalım. Kesinlikle şuna inanıyorum; Buradaki güç birliği, Denizli sanayisinin önümüzdeki 15-20 yılına damga vurabilir. Kazandıracağı çok şey var; firmanıza, size ve bize. Yeter ki iyi planlayalım, birbirimizden öğrenelim ve birbirimize yardımcı olalım" dedi.

"Hedefimiz Denizli sanayisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak"

Toplantıda DSO'nun Sürdürülebilirlik faaliyetleri ve Komisyon çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştiren DSO Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger, "Komisyonumuz, 2 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Birimimizin de kurulmasıyla, sektörel anlamda daha kapsamlı çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yapılacak ve yürütülecek yeni projeler, analizler, araştırmalar, eğitim ve etkinlik planlarını daha sağlam temeller üzerine oturtabilmek için sektörel verileri, birebir firmaların kendilerinden alabilmek bizim için çok önemli. Bu noktada, firmalarımızda sürdürülebilirlik alanında çalışan uzmanların görüşleri, yönlendirici nitelikte olacak. Yenilikçi projeler üretmek için güzel bir sinerji oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Biz kurmuş olduğumuz bu çalışma grubuyla, Denizli'nin ve Denizli sanayisinin sürdürülebilirliği ve yeşil dönüşümüne direkt olarak katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve tecrübeli bir ekibe sahibiz"

DSO Sürdürülebilirlik Komisyonu'nu temsilen toplantıya katılarak, açıklamalarda bulunan Eda Boz ise, bilgi ve deneyim paylaşımının sürdürülebilir bir gelecek için önemine dikkat çekti. Boz, "Sürdürülebilirlik ile ilgili makaleler, yönergeler, raporlamalar hakkında paylaşımda bulunarak, birlikte yol almalıyız. Güçlü ve tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bugün bu masada bir araya gelen ekibin çok güzel işler başaracağına inanıyorum. İlk aşamada oluşturacağımız bilgi ve network ağımızı daha da geliştirerek, yol haritamızı daha net bir biçimde ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik vizyonu ele alındı

Toplantıda, DSO'nun mevcut sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve katılımcılar kendilerini tanıtarak, firmalarının sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda, sürdürülebilirlik alanında uzman birçok profesyonel bir araya gelerek, sürdürülebilirlik çalışmalarında hangi aşamada olduklarını, hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştılar. Endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi, enerji verimliliği, sürdürülebilir finansman, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi konularda ortak projeler geliştirme konusunda fikir birliğine varılan toplantıda, katılımcılar sektördeki en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi oldu ve kendi firmalarında uygulayabilecekleri yeni fikirler edindi.

Aylık toplantılarla sürdürülebilirlik yolculuğu devam edecek

Komisyon, aylık olarak toplanarak sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip edecek ve sektörün karşılaştığı ortak sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Bu sayede, DSO bünyesindeki firmalar, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha güçlü bir sinerji oluşturacak. - DENİZLİ