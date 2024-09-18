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Denizli Sanayi Odası'ndan Tekstil Sektörüne Organik Belgelendirme Eğitimi

Denizli Sanayi Odası'ndan Tekstil Sektörüne Organik Belgelendirme Eğitimi
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Denizli Sanayi Odası, tekstil sektöründe organik belgelendirme standartları üzerine eğitim düzenleyerek üyelerinin rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı hedefliyor. Eğitimde GOTS ve OCS standartları detaylı bir şekilde ele alındı.

Denizli Sanayi Odası (DSO), üyelerinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla düzenlediği eğitimlere bir yenisini ekledi. Tekstil sektörünün önemli taleplerinden biri olan organik belgelendirme standartları üzerine yoğunlaşan bu eğitim, sektör profesyonellerine değerli bilgiler sundu.

DSO Tekstil Grubu Meslek Komitelerimizden gelen talep üzerine, Eğitim Komisyonu organizasyonu ve USB Certification iş birliği ile düzenlenen Organik Belgelendirme Standartları (GOTS ve OCS) İleri Seviye Sertifikasyon ve İşlem Sertifikası (TC) Eğitimi, Odamız M. Feridun Alpat Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

"Üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak için çalışıyoruz"

Eğitimin açılış konuşmasını, DSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Orçun Alptekin gerçekleştirdi. Katılım sağlayanlara teşekkürlerini sunan Alptekin, "Eğitim Komisyonu olarak, DSO Akademi bünyesinde üyelerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik çok farklı konularda eğitimler düzenlemekteyiz. Finans, sürdürülebilirlik, çevre, yönetim ve liderlik, İK uygulamaları, dijitalleşme ve daha birçok konuda üyelerimizin gelişimine katkı sağlayacak fırsatlar sunmaya çalışıyoruz" dedi.

GOTS ve OCS standartlarında detaylı inceleme

Gün boyu süren eğitimler, Türkiye TC Operasyon Yöneticisi Gülseher Bakırcı tarafından Kimyasal Programlar Müdürü Erce Ercegil ile Teknik ve Kalite Müdürü Ali Ertuğrul tarafından verildi. Global Organic Textile Standard (GOTS) ve Organic Content Standard (OCS) gibi önemli organik belgelendirme standartları detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, bu standartların temel farklarını, başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve taşıma sertifikası (TC) süreçlerini öğrendi.

Eğitimde, sektörün deneyimli uzmanları tarafından sahada en sık karşılaşılan uygunsuzluklar, GOTS V7 ile gelen önemli değişiklikler ve firmalara etkileri gibi konulara değinildi. Ayrıca, Textile Exchange programlarındaki güncellemeler ve sektördeki diğer gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Katılımcılar deneyimlerini paylaştı, sorularına yanıt aldı

Sürdürülebilirlik uzmanları, kalite ve sertifikasyon süreçlerinden sorumlu profesyoneller için verilen bu eğitimde, standartlar ve süreçleri detaylı bir şekilde ele alarak, katılımcılara pratik bilgiler sunuldu. Eğitim, sektörün farklı alanlarında çalışan uzmanların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına imkan sağladı. Katılımcılar soru cevap bölümünde merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Denizli Sanayi Odası'nın düzenlediği bu eğitim, tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların organik belgelendirme süreçlerini daha iyi anlamalarına ve bu alanda daha bilinçli adımlar atmalarına katkı sundu. Eğitimin sonunda DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ve Sürdürülebilirlik Müdürü Cansun Özdülger tarafından eğitmenlere, "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" kitabımız takdim edildi.

DSO Genel Sekreteri Dr. Akbaş, yaptığı açıklamada; "Değerli eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitim ve etkinliklerimiz devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle üyelerimizin sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayarak, gelişimi destekleyeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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