Haberler

Denizli OSB'de iç tetkik süreçlerine yönelik kapsamlı eğitim gerçekleştirildi

Denizli OSB'de iç tetkik süreçlerine yönelik kapsamlı eğitim gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli OSB Müdürlüğü ve Elzem Akademi iş birliğiyle düzenlenen 'İç Tetkikçi' eğitimi, katılımcılara iç tetkik süreçlerine dair kapsamlı bilgiler sundu.

Denizli OSB Müdürlüğü, Elzem Akademi iş birliğiyle personele yönelik 'İç Tetkikçi' eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ISO 19011 İç Tetkikçi eğitim programında, Elzem Akademi Kurucusu ve Toplam Kalite Yönetimi Uzmanı Eğitmen Teyfik Bıyıklı tarafından iç tetkik süreçlerine ilişkin kapsamlı bir eğitim verildi.

Eğitim kapsamında katılımcılar; tetkikte davranış, üslup ve kurumsal temsil, tetkik öncesi hazırlık ve iletişim yönetimi, tetkik programı ile soru listesi oluşturma, tetkik raporlarının düzenlenmesi, uygunsuzlukların tespiti ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, tetkik kapanışı ve takip süreçleri gibi başlıklarda detaylı şekilde bilgilendirildi.

İnteraktif bir yaklaşımla gerçekleştirilen eğitimde personel merak ettikleri konularla ilgili soru yöneltme fırsatı buldu. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından başarıyla tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı

Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.