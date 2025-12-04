Denizli OSB'de iç tetkik süreçlerine yönelik kapsamlı eğitim gerçekleştirildi

Denizli OSB Müdürlüğü, Elzem Akademi iş birliğiyle personele yönelik 'İç Tetkikçi' eğitimini başarıyla gerçekleştirdi.

Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ISO 19011 İç Tetkikçi eğitim programında, Elzem Akademi Kurucusu ve Toplam Kalite Yönetimi Uzmanı Eğitmen Teyfik Bıyıklı tarafından iç tetkik süreçlerine ilişkin kapsamlı bir eğitim verildi.

Eğitim kapsamında katılımcılar; tetkikte davranış, üslup ve kurumsal temsil, tetkik öncesi hazırlık ve iletişim yönetimi, tetkik programı ile soru listesi oluşturma, tetkik raporlarının düzenlenmesi, uygunsuzlukların tespiti ve düzeltici faaliyetlerin planlanması, tetkik kapanışı ve takip süreçleri gibi başlıklarda detaylı şekilde bilgilendirildi.

İnteraktif bir yaklaşımla gerçekleştirilen eğitimde personel merak ettikleri konularla ilgili soru yöneltme fırsatı buldu. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından başarıyla tamamlandı. - DENİZLİ