Denizli OSB'den Sağlık ve Sürdürülebilir Vizyon

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) 24. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Biliyoruz ki güçlü bir sanayi, yalnızca makinelerle değil, insanla ve yaşam kalitesiyle anlam kazanır. Bu nedenle sağlık, sosyal yaşam ve altyapı yatırımlarımızla bölgemizi sadece bir üretim merkezi değil, yaşanabilir bir sanayi kenti haline getirme vizyonuyla çalışıyoruz" dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinin 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısına Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş ile Bölge sanayicileri katıldı. 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsilen; İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Metin Bitim gözetiminde gerçekleşen Genel Kurulun Divan Başkanlığını Süleyman İlgeri, Divan Üyeliklerini ise Çalışkan Emaye ve Isı Cihazları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Çalışkan ile Neşe Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Sevde Şensöz Çelik gerçekleştirdi.

"Daha çevreci ve daha yenilikçi bir OSB inşa edeceğiz"

Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak her yıl biraz daha güçlenen, vizyonunu büyüten, üretimdeki iddiasını dünya ölçeğine taşıyan bir yapıyla karşınızda olmanın gururunu yaşıyoruz. Geçmişe baktığımızda, bu topraklarda yalnızca sanayi üretmedik aynı zamanda bir vizyon, bir gelecek, bir umut inşa ettik. Bu vizyon; çevreye duyarlı, sürdürülebilir, yenilikçi ve insan odaklı bir sanayi modeli oluşturma vizyonudur. Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde ve sizlerin destekleriyle, Türkiye'nin 18. Yeşil OSB'si unvanını alarak çevreci üretimde öncü bir rol üstlendik. Enerji verimliliği, su yönetimi, atıksu arıtma ve yenilenebilir enerji yatırımlarımız, çevreye duyduğumuz saygının ve sanayide sürdürülebilirliğe olan inancımızın en somut göstergeleridir. Dünya Bankası destekli yeni Atıksu Arıtma Tesisimiz ve GES projelerimiz, yalnızca bugünün değil, yarının sorumluluğunu da taşıdığımızın açık kanıtıdır. Biliyoruz ki güçlü bir sanayi, yalnızca makinelerle değil, insanla ve yaşam kalitesiyle anlam kazanır. Bu nedenle sağlık, sosyal yaşam ve altyapı yatırımlarımızla bölgemizi sadece bir üretim merkezi değil, yaşanabilir bir sanayi kenti haline getirme vizyonuyla çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tüm bu başarıların arkasında siz değerli sanayicilerimizin azmi, çalışanlarımızın emeği ve paydaşlarımızın desteği vardır. 24. Olağan Genel Kurulumuzun bölgemize, sanayicilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, şahsım ve Yönetim Kurulum adına sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Amacımız sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmaktır"

Açılış konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmak ve bölgemizi daha güçlü bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Altyapıdan çevre yatırımlarına, enerji verimliliğinden dijital dönüşüme kadar birçok alanda önemli adımlar atıyoruz. Tüm bu çalışmaların ortak amacı, bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak ve sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmaktır" ifadelerini kullandı. Bölge Müdürü Ahmet Taş, 2025 yılı içerisinde Denizli OSB'de gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bir sunum gerçekleştirirken, toplantıda 19 madde katılımcıların oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan maddeler oy birliği ile kabul edildi.

"Denizli OSB'de yer almak ayrıcalıktır"

Bölgemiz firmalarından Aslı Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Denizli OSB sanayicisi olarak burada sahip olduğumuz imkanların değerini, Sanayi Odası Başkanlığı görevine başladıktan sonra çok daha iyi anladım. OSB'nin bize sunduğu fırsatlara birçok firmanın sahip olmadığını yakından gördüm. Arıtması, içme suyu ya da altyapısı bulunmayan sanayi bölgelerini incelediğimde, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu bir kez daha fark ettim."

Toplantı dilek ve temenniler bölümünün ardından Denizli OSB Mesleki Eğitim Komisyon Üyelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketlerinin Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı tarafından takdim edilmesi ile sona erdi. - DENİZLİ