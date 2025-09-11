Denizli OSB’de Ekonomik Gelişmeler ve Finansal Stratejiler Toplantısı

Haberler

Denizli Organize Sanayi Bölgesi, sanayi firmalarını ekonomik gelişmeler ve finansal stratejiler konusunda bilgilendirmek amacıyla 'Makro Ekonomik Göstergeler Işığında Kurumsal Finansman ve Halka Arz Süreçleri' başlıklı bir etkinlik düzenledi. Toplantıya katılan uzmanlar, Türkiye ekonomisi ve sanayi şirketlerine özel finansman stratejileri hakkında önemli bilgiler aktardı.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci ve sanayiciler katıldı.

Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci ve sanayiciler katıldı.

Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Gerz, Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Yurdal Yalman ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Osman Utku Bozdoğan katılımcılarla Türkiye ekonomisine dair kapsamlı analizleri ve sanayi şirketlerine özel finansman stratejilerini paylaştı.

Toplantının ana gündem maddeleri; Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü ve gelecek beklentileri, sanayi şirketleri açısından makroekonomik göstergelerin önemi, kurumsal finansman planlamaları ve halka arz süreçlerinin detayları oldu.

Katılımcılara, büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına şirket içi finansal yapıların nasıl güçlendirilebileceği, halka arz öncesi hazırlıkların neden kritik olduğu ve kurumsal finansmanın rekabet gücünü nasıl artırdığı anlatıldı. Özellikle KOBİ'lerin bu süreçlerde karşılaştığı zorluklara karşı çözüm önerileri de sunuldu. - DENİZLİ

