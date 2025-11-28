Haberler

Denizli OSB'de Ekonomi ve Strateji Buluşması Düzenlendi

Denizli OSB'de Ekonomi ve Strateji Buluşması Düzenlendi
Güncelleme:
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, sanayicileri geleceğe hazırlamak amacıyla 'Dünya & Türkiye Ekonomisi: Yeni Dönem, Yeni Stratejiler' konulu bir seminer gerçekleştirdi. Etkinlikte, küresel ekonomik değişimler ve sanayinin geleceği üzerine stratejik değerlendirmeler yapıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, sanayiciyi geleceğe hazırlayan ekonomi ve strateji buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile GCM Yatırım iş birliğiyle düzenlenen "Dünya & Türkiye Ekonomisi: Yeni Dönem, Yeni Stratejiler" konulu seminer, Denizli OSB Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe; Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş ile sanayiciler katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, değişen küresel dinamikler ışığında sanayinin geleceğini şekillendirecek stratejik bakış açısının önemine vurgu yaparak; "Sanayimiz artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, değişime uyum sağlama kabiliyetiyle de rekabet ediyor. Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm bize, daha esnek, daha yenilikçi ve daha güçlü finansal stratejiler geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu tür etkinlikler, işletmelerimizi geleceğin şartlarına hazırlamak adına büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan ile GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu kapsamlı sunumlar gerçekleştirerek, küresel eğilimlerin sanayiye, finansal yapılara ve yatırım stratejilerine etkilerine yönelik analizlerini aktardı. Uzman konuşmacılar, değişen ekonomik ortamda işletmelerin rekabet gücünü artıracak stratejik yaklaşımlara dair katılımcıları bilgilendirdi.

2026 yılına yönelik küresel ve ulusal ekonomik beklentilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı seminerde, ekonomik dalgalanmalara uyum sağlayabilmek ve sürdürülebilir büyüme perspektifini güçlendirebilmek adına yol gösterici stratejik değerlendirmeler paylaşıldı. Katılımcılar, sermaye piyasalarındaki yaşanabilecek yönelimler ve ekonomik görünümün sanayi sektörüne yansımaları hakkında güncel bilgiler edindi. - DENİZLİ

