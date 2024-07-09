Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Toplantısı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve KOSGEB Denizli Müdürlüğü işbirliğinde, ' Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Yeşil Sanayi Destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicilere yönelik önemli bir etkinliğe daha imza attı. KOSGEB Denizli Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ' Dijital Dönüşüm, Girişimcilik ve Yeşil Sanayi Destekleri' konulu bilgilendirme toplantısı Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda; KOBİ Uzmanı Necati Çağlar Tan, KOBİ Uzman Yardımcıları Emre Türkdoğan ve Ender Ayvacı konuşmacı olarak yer alırken, katılımcıları Mayıs ayında güncellenen Girişimcilik Destek Programı, 8 Aralık 2023 tarihinde başlatılan Yeşil Sanayi Destek Programı ve Haziran 2024 itibariyle başlatılan KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı hakkında bilgilendirdiler. - DENİZLİ