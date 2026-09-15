Haberler

Denizli’nin sanayi yatırımlarında yeni adımlar

Denizli’nin sanayi yatırımlarında yeni adımlar
Güncelleme:
+27 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısı’nda, bölgedeki altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmaları değerlendirilirken yatırımcıların süreçlerini kolaylaştıracak önemli kararlar alındı.

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, bölgedeki altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmaları değerlendirilirken yatırımcıların süreçlerini kolaylaştıracak önemli kararlar alındı.

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DEMİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında DEMİOSB Şantiye Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Denizli'nin sanayi altyapısını güçlendirmek ve katma değerli üretim kapasitesini artırmak amacıyla DEMİOSB bünyesinde sürdürülen altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmalarının son durumu ele alındı. Yatırımcıların bölgedeki süreçlerini kolaylaştırmak ve DEMİOSB'nin planlı gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; ön tahsis sözleşmesi imzalanan firmalara verilecek arsa tahsis belgesi şartları, sanayi yapılarında uygulanacak mimari ve çevre standartları ile ruhsat ve iskan işlemlerine ilişkin hizmet bedelleri karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Denetim Kurulu Raporu değerlendirilerek bölgenin çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, DEMİOSB'nin sektörel uzmanlaşma ve planlı sanayileşme açısından Denizli ekonomisine büyük güç katacağını belirterek; kentin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini artıracak tüm yatırımların kararlılıkla desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Oynayacak mı? Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Bursa’da kayıp olarak aranan öğretmenin İznik Gölü’nde cansız bedeni bulundu

Babası otomobilini göl kenarında buldu! Öğretmenden acı haber
Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Polisten plakasını gizleyerek kaçtı! Yakalandığı yer şaşırttı
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar