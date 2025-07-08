Denizli'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'ndaki Başarısı

2024 araştırmasında 9 firmayla yer alarak, bir önceki yılda yakaladığı istikrarı sürdürdü.

İSO tarafından açıklanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasında yer alan Denizlili 9 firmayı kutlayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Geçen seneki istikrarımızı koruduk. Bu tablo, Denizli'nin üretim potansiyelinin sadece devler liginde değil, aynı zamanda yükselme potansiyeli taşıyan orta ölçekli sanayi yapısında da güçlü bir şekilde varlık gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu başarıyı; Denizli'nin köklü sanayi geleneğinin bir sonucu olarak görüyoruz. Aynı zamanda bu liste, sürdürülebilir büyüme yolunda ilerleyen firmalarımızın yakın gelecekte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girme potansiyelinin güçlü bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. 2024 yılı, küresel ekonomik dalgalanmaların ve jeopolitik belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönem oldu. Ancak bu zorlu ortamda dahi Denizli, üretimden ihracata kadar pek çok alanda istikrarını koruyarak büyümeye devam etti. 2024 yılının süregelen etkilerini bu yılın ilk 6 ayında da hissettik. Yine de yılın ilk yarısında yüzde 7,8'lik artış ile 2,3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı başardık" diye konuştu.

Denizli'nin 185 ülkeye, 3 binden fazla ürün grubunda ihracat gerçekleştiren, 25 farklı sektörde üretim yapabilen ve içinde çeşitlilik barındıran bir sanayi altyapısına sahip olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, "Denizlili firmalar, kriz dönemlerinde dahi üretmeye ve uluslararası arenada rekabet etmeye devam ediyor. İSO İkinci 500 listesinde yer alan tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı; yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin büyük sanayi kuruluşlarının Denizli'den çıkacağının da bir işareti. Önümüzdeki yıllarda hem bu listede hem de ilk 500'de Denizli'den daha fazla firmanın yer alacağına ve şehrimizin üretim gücünün çok daha görünür hale geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ