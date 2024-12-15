Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ulaşım Problemlerini Gündeme Getirdi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBBB kürsüsünden sanayi ve üretim kenti Denizli'nin ulaşım ağındaki eksikleri gündeme getirerek, sorunlarla ilgili Bakana sorular yönetti.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden Denizli şehrinin yaşadığı lojistik ve ulaşım ağı sıkıntısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu. Ticaret, sanayi ve üretim şehri Denizli'nin hala ulaşım sorunlarıyla uğraştığına dikkat çeken Milletvekili Ün, "Denizli'yi kime sorsak aklına ticaret gelir. Bir ticaret, sanayi şehrinin en öncelikli konusu lojistiktir. Ekonomik büyüklükte ilk 10 şehrimiz arasına giren, ihracatta ve üretimde büyük bir potansiyele sahip olan Denizli'de maalesef limanlarımıza erişimi sağlayacak demir yolu altyapımız yetersiz. Sanayicimiz yaşadığı lojistik sorununu, ulaşım sıkıntısını kendine en büyük tehdit olarak görüyor. Maalesef ismi Denizli'yle anılan büyük firmalarımız şehrimizi terk etmek zorunda kalıyorlar. Denizli, demir yolu hattına ulaşamıyor. İhracatçılarımız özellikle Kaklık Lojistik Merkezinin atıl durumda kalmasından ve demir yolu taşımacılığının maliyet avantajını kullanamamaktan dert yanıyor. Sayın Cevdet Yılmaz'ın bu sorunumuza ilişkin söylediği 'Ulaştırmada temel önceliğimiz demir yolu, demir yolunda da önceliğimiz üretim hatlarından geçecek güzergah' sözlerini elbette umutla karşılıyoruz ama bütçeye baktığımızda maalesef karşılığını göremiyoruz. 22 yıl boyunca tüm siyasi desteğini karşılıksız vermiş bir şehre reva gördüğünüz muamele bu mu? Denizli'nin limanlara erişimini hızlandıracak bir demir yolunu inşa etmek, 22 yılın sonunda hala konuşmakla yetindiğimiz bir konu olarak mı kalacaktı? Denizli daha ne kadar bekleyecek? Denizli'ye kan kaybettiren bu umarsızlığa daha ne kadar devam edeceksiniz?" dedi.

"Denizli hayırseverler şehridir"

Denizli'de yapılan tüm yatırımlara hayırseverlerin mutlaka bir katkısının bulunduğuna dikkat çeken Milletvekili Ün, "Denizli' deki tüm devlet yatırımlarında hayırseverlerimizin bir katkısı mutlaka vardır. Bu şehir, dünyanın dört bir yanından kazandığını kendi ülkesine, kendi şehrine getirir, onu da devletiyle paylaşmaktan imtina etmez, aksine gurur duyar bununla. Size düşen, bu şehre hak ettiğini vermektir sadece. Diyorsanız biz parayı üretime, yatırıma, istihdama değil, faize harcamaya devam edeceğiz, Denizli'ye beklediği demir yolunu getirmeyeceğiz, hiç değilse çıkın bunu açık yüreklilikle söyleyin. Bu şehir, kendi söküğünü dikebilen nadir terzilerdendir, bir araya gelir bu yarasının da merhemini kendisi bulur" diye konuştu.

Dalaman yolunu da sordu

50 mahalleden geçecek, beş saatlik yolculuk süresini iki saate indirecek, yarım asırdan bu yana söz verilip te bir türlü yapılamayan 115 kilometrelik Acıpayam-Dalaman yolunun akıbetini de Bakan Uraloğlu'na soran Milletvekili Ün, konuşmasını şöyle tamamladı:

"1975'ten beri her seferinde sözü verilip yarım asırdır yapılmayan Acıpayam-Dalaman yolunu meclis kürsüsünden bir kez daha sormak istiyorum. 50 mahallemizden geçecek, beş saatlik süreyi iki saate indirecek, 115 kilometrelik yol bölgemizdeki hemşerilerimizin özellikle tarım ve turizm alanındaki kalkınması için hayati önem taşıyor. Sayın Bakan, projesi çizilmiş, fizibilitesi yapılmış, Cumhurbaşkanımızın da her seçim konuşmasında yapım sözünü verdiği bu yolu ne zaman yapacaksınız? Sayın Cumhurbaşkanı o sözleri konuşma metni dolsun diye yapmıyor, gereği yapılsın diye söylüyor şüphesiz. Hemşerilerimiz artık gereğinin yapılmasını bekliyor" - DENİZLİ