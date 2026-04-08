DENİB'de seçimli genel kurul 10 Nisana ertelendi

Denizli İhracatçılar Birliği genel kurulu çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamadı. Bugün birlik binasında yapılması planlanan seçimli genel kurula sınırlı sayıda katılım oldu. Genel kurulun gerçekleşmesi için gerekli katılım sayısına ulaşılamayınca, 10 Nisan gününe ertelendi.

DENİB'de iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Memişoğlu, tüzük gereği üçüncü dönemi için aday olmayacak. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun görevi bırakacağı seçim genel kurula Denizli Sanayi Odası ve Denizli OSB yönetimlerinde yer alan sanayici iş adamı Osman Uğurlu'nun tek aday olarak katılması bekleniyor.

DENİB'in 412 üyesi 10 Nisan günü saat 11.00'de yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gidecek. Üyeler başkan, 10 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve 9 TEM delegesini belirleyecek. - DENİZLİ

