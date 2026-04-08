DENİB'de seçimli genel kurul 10 Nisana ertelendi

Denizli İhracatçılar Birliği'nde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurul, katılım yeterli olamadığı için gerçekleşmedi ve 10 Nisan'a ertelendi.

Denizli İhracatçılar Birliği'nde (DENİB) bugün yapılması planlanan seçimli olağan genel kurul çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Denizli İhracatçılar Birliği genel kurulu çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamadı. Bugün birlik binasında yapılması planlanan seçimli genel kurula sınırlı sayıda katılım oldu. Genel kurulun gerçekleşmesi için gerekli katılım sayısına ulaşılamayınca, 10 Nisan gününe ertelendi.

DENİB'de iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Memişoğlu, tüzük gereği üçüncü dönemi için aday olmayacak. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun görevi bırakacağı seçim genel kurula Denizli Sanayi Odası ve Denizli OSB yönetimlerinde yer alan sanayici iş adamı Osman Uğurlu'nun tek aday olarak katılması bekleniyor.

DENİB'in 412 üyesi 10 Nisan günü saat 11.00'de yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gidecek. Üyeler başkan, 10 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve 9 TEM delegesini belirleyecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar