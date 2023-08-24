Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Denetimleri Devam Ediyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (DESPOB) Denetim Komisyonu tarafından şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de denetimler aralıksız devam ediyor. DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere bir çok konuda denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (DESPOB) Denetim Komisyonu tarafından şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de denetimler aralıksız devam ediyor. DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere bir çok konuda denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Denetim Komisyonu tarafından 2023 yılında da Denizli merkezde devam eden denetimlerin yanı sıra ilçelerde de denetimler devam ediyor.

Denetim Komisyonu çalışmalarının amacının üyelerin denetlenmesinin yanı sıra özellikle kayıt dışı ile mücadele olduğuna dikkat çeken DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, yeni yasal düzenlemeler hakkında da bilgilendirmeler yaptıklarına dikkat çekerek, "Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz, Mehmet Ali Erbeği başkanlığında, denetim komisyonunu aktif hale getirerek kayıt dışı başta olmak üzere, fiyat tarifi, oda kaydı, gibi konularda esnafımızı uyarıyoruz. Bazı meslek gruplarımızın yenilenen mesleki faaliyetlerinde istenilen belgeleri de ziyaretlerimizde anlatıyoruz.

Denizli merkez denetimlerimizin yanı sıra ilçelerimizdeki esnaflarımızı da ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde kayıt dışı çalışan yerlere de ani baskınlar yapıyoruz. Kayıtlı çalışan esnaflarımızın haklarını korumak adına, kayıt dışı çalışanların ise kayıt altına alınması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerekli tutanaklar yazılıp, ilgili kurumlara teslim ediyoruz. Son olarak Acıpayam İlçemizde denetimler gerçekleştirdik. Diğer ilçelerimizde de zaman zaman denetimler devam ediyor. Amacımız esnafımıza zorluk çıkarmak değil aksine varsa yanlış uygulamalarını düzeltmeye yardımcı olmaktır. Uyarılarımızı yapıyoruz, eğer birden fazla ki denetimlerde bu uyarıları yerine getirmediği takdirde ise işlem başlatılıyor" dedi. - DENİZLİ