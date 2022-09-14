Denizli haber | Merkezefendi'de Küçükbaş Hayvan Desteği İçin Kayıtlar Başlıyor

Denizli yerel haberi | Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ dahilinde kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği sağlanacak. 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği için başvurular, 19 Eylül pazartesi günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Köyden mahalleye dönen ve hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde kadın üreticilere küçükbaş hayvan desteği sağlanacak. 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği için başvurular, 19 Eylül pazartesi günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Köyden mahalleye dönen ve hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda küçükbaş hayvan desteği sağlamaya devam ediyor. İkincisi gerçekleştirilecek küçükbaş hayvan desteği projesi ile hem üreticiye hem de kırsal ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor. 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile birlikte köyden mahalleye dönen Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahalleleri'nde ikamet eden kadın üreticilere, Tarsim sigortalı, merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem desteği sağlanacak.

2021 yılı içerisinde destekten yararlanan 27 kadın üreticiye, 162 küçükbaş hayvan teslim edilmişti. Teslim edilen küçükbaş hayvanların yavrulamasıyla üreticiler 133 adet kuzu sahibi oldu. Proje dahilinde kadın üreticiler, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek projeye, birer adet yavruları ile destek sağlayacak. Destekten yararlanmak isteyen kadın üreticiler ise 19 Eylül – 3 Ekim 2022 tarihleri arasında Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden başvuru yapabilecek. Kadın üreticiler, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilecek.

"KADIN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Kadın üreticilere her türlü desteği vererek arkalarında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde geçen yıl ilkini başlattığımız 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği projemizin bu yıl ikincisi için kayıt başvuruları başlıyor. Amacımız köyden mahalleye dönen ve hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadın üreticileri, ekonomik anlamda desteklemek istiyoruz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, üreticinin yanındayız. Üreticilerimize desteklerimiz her zaman devam edecek" diye konuştu.