Bakan Bolat, Hometex 2026'nın gözdesi DENİB standını ziyaret etti

Denizli İhracatçılar Birliği, Hometex 2026 kapsamında kurduğu Turkish Towels info standında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ağırladı. Gerçekleşen ziyarette Denizli'nin ev tekstilindeki küresel başarı hikayesi ve sektörün öncelikli beklentileri gündeme taşındı.

Hometex 2026 Fuarın ilk gününde DENİB standını ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli'nin üretim kapasitesi, ihracat performansı ve markalaşma vizyonunun Türkiye ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkish Towels markasının uluslararası pazarlarda her geçen gün daha görünür hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sektör temsilcilerine başarı dileklerini iletti. Fuara güçlü katılım sağlayan Denizli firmalarının yer aldığı alanda gerçekleşen ziyarette, kentin ev tekstili alanındaki ihracat başarısı ön plana çıktı.

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirilen görüşmede ihracatçıların güncel taleplerini, sektörün yol haritasını ve çözüm beklentilerini doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını belirtti. DENİB Başkanı Uğurlu, özellikle emek yoğun bir sektör olan ev tekstilinde devlet desteklerinin kritik rol oynadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçımızın rekabet gücünü koruması adına hayata geçirilen destek mekanizmaları sektör için büyük önem taşıyor. Ticaret Bakanlığımız tarafından sağlanan ihracat desteklerinin yanı sıra, özellikle Döviz Dönüşüm Desteği, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki belgelere 3 ay daha ek süre verilmesi gibi ihracatçıya nefes aldıran uygulamalar üretim ve ihracat motivasyonumuzu güçlendiriyor."

Enerji, finansman ve kur dengesi gündemde

Görüşmede sektör temsilcilerinin başlıca gündem maddeleri arasında enerji maliyetleri, finansmana erişim, kur dengesi ve döviz dönüşüm desteği oranlarının artırılması yer aldı.

Başkan Uğurlu, özellikle emek yoğun sektörlerde döviz dönüşüm desteğinin en az yüzde 5 seviyesinde uygulanmasının önemine dikkat çekerek, mevcut rekabet şartlarında üretim maliyetlerinin ihracatçılar açısından temel bir sorun başlığı olmaya devam ettiğini ifade etti. Avrupa ve ABD pazarında daha güçlü konum hedefi

DENİB Başkanı Uğurlu, Denizli'nin dünya çapında önemli bir ev tekstili üretim merkezi olduğunu belirterek, Türkiye'nin Avrupa ve ABD pazarlarında daha fazla pay alması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin kalite, sürdürülebilir üretim, tasarım gücü ve hızlı teslimat avantajlarıyla rakiplerinden olumlu ayrıştığını belirten Uğurlu, Denizli'nin ise sahip olduğu güçlü üretim altyapısı, deneyimi ve yüksek kalite standardıyla bu dönüşümün merkezinde yer aldığını kaydetti. Başkan Uğurlu, özellikle Avrupa pazarında coğrafi yakınlık sayesinde hızlı tedarik avantajının Türkiye için önemli bir rekabet üstünlüğü sağladığını dile getirdi.

AB verileri uyarıyor; talep var, pay azalıyor

Uğurlu, Avrupa Birliği'nin tekstil ve konfeksiyon ithalatının son bir yılda yüzde 12 arttığını, buna karşılık Türkiye'nin aynı pazardaki performansında yüzde 6 seviyesinde gerileme yaşandığını söyledi. Bu tablonun, ihracat düşüşünün dış talep kaynaklı olmadığını; aksine AB'nin ev tekstili pazarında halen güçlü bir potansiyel sunduğunu ortaya koyduğunu belirten Uğurlu, özellikle maliyet baskısının ihracatçıların pazardaki konumunu korumasını zorlaştırdığını vurguladı.

Jeopolitik risklere rağmen umut veren fuar

Dünyada artan jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar ve tedarik zincirindeki kırılmaların dış ticaret üzerindeki etkilerine de değinen Uğurlu, tüm bu zorlu şartlara rağmen Denizli ihracatçısının güven veren üretim altyapısı ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla öne çıkmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Hometex 2026'ya ilişkin değerlendirmesinde ise fuardaki hareketliliğin umut verici olduğunu belirten Uğurlu, özellikle yabancı alıcıların yoğun ilgisinin sektör açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. "Ev tekstili Denizli'nin lokomotif sektörlerinden biri" diyen Osman Uğurlu, ev tekstilinin Denizli ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hometex, sektörümüzün dünyaya açılan en önemli vitrinlerinden biri. Savaş ve küresel belirsizliklere rağmen fuardaki hareketlilik oldukça umut verici. Özellikle yabancı alıcıların ilgisinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Birçok pazardan gelen profesyonel ziyaretçiler sektörümüz adına önemli bir fırsat oluşturuyor."

Başkan Uğurlu, fuarın Denizlili firmalar açısından bol bağlantılı, bol siparişli ve verimli geçmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı