Haziran ayında açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2023 listesinde Denizli'den 14 firma yer aldı. Bugün açıklanan İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girmeyi başaran 9 firmayla birlikte Denizli'den 23 firma İSO listelerinde yer aldı.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2023 listesine ise Elsan Elektrik, Küçüker Tekstil, Uğurlular Tekstil, CMK Kablo, Erikoğlu Emaye, Sürü Tekstil, Gamateks Tekstil, Ozanteks Tekstil ve Çarkıt Kablo olmak üzere 9 Denizlili firma daha adını yazdırdı. Böylelikle toplamda Denizli'de üretimleri ve yatırımları bulunan toplam 23 firma listede yerini aldı.

Listede Denizli'den 10 tanesi kablo, bakır tel ve emaye bobin teli firması yer alırken; 6 tekstil, 4 gıda, 2 çelik ve 1 de enerji sektörlerinden firmalar yer alıyor.

Listede yer alan firmaları tebrik eden Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıllarda listede yer alan firma sayımızın artacağına inanıyoruz. Listede yer alan 23 firma geçtiğimiz sene yaklaşık 2,4 milyar dolar ihracata imza attı. Başka bir deyişle, ilimiz ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını bu firmalarımız gerçekleştirdi. 2023 yılı boyunca ülkemiz sanayisi, başta talep daralması olmak üzere birçok faktörden etkilendi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle yükselen enerji fiyatları gibi çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalan ihracatçılar ve sanayiciler girdi maliyetlerinin artmasıyla da rekabetçilik konusunda zorluklar yaşadı. Gerek yüksek faiz oranlarının yeni yatırımlar konusunda sanayicileri zora sokması gerek enflasyonla mücadele, yeni siparişlerde ivme kaybının devam etmesi, kapasitelerin dolmaması ve üretimde yavaşlamaları beraberinde getirmesi gibi konular firmalarımızın ana gündemlerini oluştururken kurların sabit seyri ve enflasyon oranları ile paralel artış göstermemesi rekabetçiliği olumsuz yönde etkiledi. Tüm bu durumlara rağmen, Türkiye ihracatı 2023 yılında yüzde 0,6 oranında artışla 255,8 milyar dolara ulaştı. Denizli'den ise 2023 yılında 4,2 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı. Geçtiğimiz sene 26 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3 binin üzerinde ürün grubunda ihracat yaptık. Denizli sanayisinin geçmişine, deneyimine, ilimiz insanının çalışkanlığına ve tüccarlık yeteneğine çok güveniyoruz. Öte yandan sektörel çeşitliliğimiz sayesinde zor zamanlarda krizi fırsata çevirebiliyoruz. Listelerde yer alan, Denizli ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda daha fazla firmayla temsil edileceğimiz temennisiyle sanayimizin ve ihracatımızın tüm oyuncularına başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ