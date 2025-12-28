Denizli'de zincir marketin indirimli açılışı geceden sabaha kuyruk oluşturdu

Denizli'de bir zincir marketin açılışında teknoloji ürünlerindeki indirimin yanı sıra hediye çeki verileceğini duyanlar 9 saat kuyrukta bekledi. Marketin önünde gece yarısı oluşmaya başlayan ve bir kilometreyi aşan kuyruk havadan görüntülendi. Bir vatandaşın horozla açılışa katılması dikkat çekti.

Denizli'de bir zincir marketin açılışında hediye çeki verileceğini duyanlar 9 saat kuyrukta bekledi. Marketin önünde bir kilometreyi aşan uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi. Zincir marketin Denizli'de ilk Türkiye'de ise 11. şube açılışına özel oyun konsolları ve cep telefonları gibi teknoloji ürünlerindeki indirim ile ilk bin kişiye bin TL değerinde hediye çeki kampanyasını duyanlar markete akın etti. Gece saatlerinden itibaren marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete adeta hücum etti. Kurdele kesiminin ardından açılışı gerçekleşen markette adeta izdiham yaşandı. Marketin açılışa özel indirimleri özellikle teknoloji, et, kuru gıda, mutfak ve şarküteri bölümlerinde aşırı yoğunluklar dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışveriş yapmakta zorlandı.

İndirim fırsatını kaçırmamak için gece yarısı marketin önünde kuyruk oluşturdular

Gece saatlerinde fırsatı kaçırmamak için kuyruğa girdiğini ifade eden Ahmet Faik Berkay, "Biz oyun konsolu almaya geldik. Çok iyi. Piyasanın çok altında. Uzun zamandır araştırıyordum zaten. Fırsatı bulunca kaçırmadım. Piyasada 35 bin TL civarında geziyor. Hani yılbaşı indirimi 30 bin TL'ye falan indi. Ama burada 19 bin 999 lira. Biz gece 02.30 gibi buradaydık" dedi.

Fiyatların uygun olduğunu ifade eden diğer vatandaşlar ise, "Temel ihtiyaç alışverişimizi yapıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Kampanyalı fiyatlar bol bol alıyoruz. Evimizin ihtiyaçlarını alıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Kalabalıktan da bunu anlamak mümkün. İzdiham yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kuyruğu görünce horozlarıyla katıldı

Denizli'de horoz yetiştiriciliği yapan Okan Gökbudak ise Denizli'nin simgesi olan horozlarını kümese götürdüğü esnada kuyruğu gördüğünü ifade ederek, "Biz de girdik sıraya. Denizli horozlarıyla Denizli'ye yeni gelen marketi karşılamış olduk" şeklinde konuştu.

"Evinizin her ihtiyacını karşılayabilirsiniz"

Açılışa ilişkin açıklama yapan market yöneticilerinden Uğur Ekiz, "Türkiye'de 11. mağazamızı Denizli'de açmış bulmaktayız. 40 bin çeşit ürünle, 8 bin metrekarelik alışveriş alanıyla, gıdadan, teknolojiye, tüm ürünlerde muhteşem indirimlerle halkımızı karşılıyoruz. Müşterilerimizin teveccühü çok fazla. Tüm Denizli halkına, Ege'ye teşekkürler ediyoruz. Markete girdiğiniz zaman aslında İstanbul'da mısır çarşısı gibi evin her ürününü bulabiliriz. Burada tekstil ihtiyacından, ayakkabısından, giyimine, teknolojiye, meyve ve sebzenin en kalitelisi, şarküteri, peynir ürünlerinin en çeşitlisini, et ürünlerinin, balığın en kalitesini marketimizde bulabilirsiniz. Pastane unlu mamulleri ürünlerimiz var. Lokumcumuz var, kuruyemişçimiz var, yufkacımız var, reçel reyonumuz var. Tüm ürünlerimizi taze taze müşterilerimize buluşturuyoruz. 3 bine yakın çalışanımız var. Denizli'de ise 250 kişilik bir istihdam sağladık. Toplam alışveriş alanımız 200 bin metrekarelik bir alışveriş alanımız var. Türkiye'nin en büyük led ekranları da bizde. Toplam 15 bin metrekarelik led ekranlarıyla mağazamızı bir hareketli, eğlenceli, geldiklerinde enerjik bir mağaza bulabileceği, Türkiye ile yeni bir konseptle müşterimize buluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ