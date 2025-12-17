Haberler

Denizli'de araç sayısı 580 bine dayandı

Denizli'de araç sayısı 580 bine dayandı
Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2025 itibarıyla Denizli'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı 579 bin 530'a yükseldi. Genel olarak, Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre artarken, Denizli’de araç sayısındaki artış dikkat çekti.

Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı Kasım ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 579 bin 530 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Kasım ayında Türkiye genelinde 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobiller oluştururken, motosikletler yüzde 29,9 ile ikinci sırada yer aldı. Kamyonetlerin payı yüzde 12,8 olurken, traktör yüzde 2,1, kamyon yüzde 1,6, minibüs yüzde 0,6, otobüs yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 oranında gerçekleşti.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 209,6, kamyonetlerde yüzde 14,8, otomobillerde yüzde 9,6, traktörlerde yüzde 3,6 ve otobüslerde yüzde 0,5 artış yaşandı. Buna karşılık motosikletlerde yüzde 10,9, minibüslerde yüzde 10,4 ve kamyonlarda yüzde 8,5 oranında düşüş kaydedildi.

Denizli özelinde değerlendirildiğinde ise araç sayısındaki artış dikkat çekti. Ekim 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 576 bin 445 olan Denizli'de, Kasım ayı sonunda bu sayı 579 bin 530'a yükseldi. Böylece Denizli'de bir ayda trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 bin 85 adet artmış oldu. - DENİZLİ

