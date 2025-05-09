DEM Parti Sözcüsü Doğan: PKK'nın kongresini topladığını açıklaması an meselesi

Tarihi süreçte yeni aşama! DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den açıklama var
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Denizli'de Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşmeler Yapıldı

Denizli'de Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşmeler Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de gerçekleştirilen etkinlikte, 40 firma 120'nin üzerinde stratejik görüşme yaparak yeni pazarlar için bilgi edinme fırsatı buldu. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, etkinliğin ihracatçılar için önemli bir işbirliği zemini sunduğunu belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de gerçekleştirilen ticaret müşavirleriyle birebir görüşme etkinliğinde, 40 firma yeni pazarlar için 120'nin üzerinde stratejik görüşme yaptı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Birliğimiz organizasyonunda, geçmiş dönem Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri ile firmaları bir araya getiren birebir görüşme etkinliği Denizli'de gerçekleştirildi.

Söz konusu program ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) olarak, ihracatçılarımızın küresel pazarlarda daha etkin rol alabilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşmeler etkinliğimize ilgi oldukça yüksekti. Bu sene de aynı organizasyonu farklı ülkelerde görev yapmış şu anda bakanlığımızın merkez teşkilatında görevlerini sürdüren ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimizle tekrar düzenledik. Etkinliğimize tekstil, doğal taş, tarım, makine, kozmetik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 40 firma katılım gösterdi. Gün boyunca 120'nin üzerinde birebir görüşme sağlandı. Bu görüşmeler sayesinde, firmalarımız mevcut ve hedef pazarlarına ilişkin ilk elden bilgi edinme ve doğrudan danışma imkanı buldu. ABD, Fas, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Karadağ, Kosova, Mısır, Şili ve Uganda'da hizmet vermiş deneyimli Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerimiz, görev yaptıkları ülkelerdeki ticaret ortamını, pazar yapısını, sektör fırsatlarını ve ihracat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları firmalarımızla paylaştılar"

"Bu tür etkinlikleri sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda stratejik bir işbirliği zemini olarak görüyoruz" diyen Memişoğlu, "Ticaret Müşavirlerimizin sahada edindiği tecrübenin, ihracatçılarımızın yol haritalarını belirlemede önemli bir katkı sunuyor. Bugün yapılan görüşmelerin, önümüzdeki dönemde yeni iş bağlantılarına ve başarılı ihracat hikayelerine dönüşmesini temenni ediyorum. İhracatçılarımızın uluslararası rekabette güçlü kalabilmesi için bilgiye erişimini kolaylaştırmak, rehberlik sağlamak ve farklı pazarlar hakkında farkındalık oluşturmak DENİB olarak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın hem firmalarımız hem de ülkemiz ekonomisi adına verimli çıktılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşan Ticaret Müşavirlerimize ve Ataşelerimize teşekkür ediyor, kendilerini ilimizde ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü hizmetli, kantincileri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Hizmetli, kız kardeşleri silahla katletti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.