Denizli'de Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşmeler Yapıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de gerçekleştirilen ticaret müşavirleriyle birebir görüşme etkinliğinde, 40 firma yeni pazarlar için 120'nin üzerinde stratejik görüşme yaptı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Birliğimiz organizasyonunda, geçmiş dönem Ticaret Müşavirleri ve Ataşeleri ile firmaları bir araya getiren birebir görüşme etkinliği Denizli'de gerçekleştirildi.

Söz konusu program ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) olarak, ihracatçılarımızın küresel pazarlarda daha etkin rol alabilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşmeler etkinliğimize ilgi oldukça yüksekti. Bu sene de aynı organizasyonu farklı ülkelerde görev yapmış şu anda bakanlığımızın merkez teşkilatında görevlerini sürdüren ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimizle tekrar düzenledik. Etkinliğimize tekstil, doğal taş, tarım, makine, kozmetik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 40 firma katılım gösterdi. Gün boyunca 120'nin üzerinde birebir görüşme sağlandı. Bu görüşmeler sayesinde, firmalarımız mevcut ve hedef pazarlarına ilişkin ilk elden bilgi edinme ve doğrudan danışma imkanı buldu. ABD, Fas, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Karadağ, Kosova, Mısır, Şili ve Uganda'da hizmet vermiş deneyimli Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerimiz, görev yaptıkları ülkelerdeki ticaret ortamını, pazar yapısını, sektör fırsatlarını ve ihracat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları firmalarımızla paylaştılar"

"Bu tür etkinlikleri sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda stratejik bir işbirliği zemini olarak görüyoruz" diyen Memişoğlu, "Ticaret Müşavirlerimizin sahada edindiği tecrübenin, ihracatçılarımızın yol haritalarını belirlemede önemli bir katkı sunuyor. Bugün yapılan görüşmelerin, önümüzdeki dönemde yeni iş bağlantılarına ve başarılı ihracat hikayelerine dönüşmesini temenni ediyorum. İhracatçılarımızın uluslararası rekabette güçlü kalabilmesi için bilgiye erişimini kolaylaştırmak, rehberlik sağlamak ve farklı pazarlar hakkında farkındalık oluşturmak DENİB olarak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın hem firmalarımız hem de ülkemiz ekonomisi adına verimli çıktılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşan Ticaret Müşavirlerimize ve Ataşelerimize teşekkür ediyor, kendilerini ilimizde ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum" - DENİZLİ