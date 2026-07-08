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Denizli'de ambalajlı su ve maden suyu fiyatları denetlendi

Denizli'de ambalajlı su ve maden suyu fiyatları denetlendi
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Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarını denetleyerek depozito katılım payı sonrası haksız fiyat artışlarını mercek altına aldı. Fiyat değişimleri tutanak altına alınırken, usulsüz artış yapan işletmeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarını denetledi.

Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde çalışma yapıldı.

Marketler ile büyük ölçekli perakende satış işletmelerindeki kontrolde, depozito katılım bedeli (DEKAB) öncesi ve sonrasındaki satış fiyatları karşılaştırıldı.

Ürünlerin fiyat değişimleri tutanak altına alındı, işletmelerden son üç aya ait alış ve satış faturaları talep edildi.

Maliyet artışının üzerinde fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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