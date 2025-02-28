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Denizli'de Ramazan Pidesinin Fiyatı 20 Lira Olarak Belirlendi

Denizli'de Ramazan Pidesinin Fiyatı 20 Lira Olarak Belirlendi
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Denizli Fırıncılar Odası, 280 gram Ramazan pidesinin fiyatını bu yıl 20 lira olarak açıkladı. Başkan Bekir Karadaban, vatandaşlardan israftan kaçınmalarını istedi.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan pidenin fiyatı bu yıl da komisyon tarafından belirlendi. Denizli'de 280 gram Ramazan pidesi, 20 liradan satışa sunulacak.

Denizli Fırıncılar Odası'nın sunduğu teklif, ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek onaylandı. Yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan pidesinin fiyatı 280 gram için 20 lira olarak belirlendi. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pidenin fiyatının her yıl olduğu gibi bu yıl da titiz bir çalışma sonucu belirlendiğini ifade etti. Karadaban, "Komisyonumuz, yaptığı değerlendirmelerin ardından 280 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 lira olarak kararlaştırdı. Vatandaşlarımızdan israftan kaçınmalarını ve pideyi ihtiyaçları kadar almalarını rica ediyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, geleneksel lezzetlerini bu fiyatla sofralarına taşıyacak. Fırıncılar, hijyen ve kalite standartlarını en üst düzeyde tutarak hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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