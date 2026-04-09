Ziftlikte maden aranacak

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Girne Mahallesi Ziftlik bölgesinde maden arama çalışması yapılacağı iddia edildi.

Buldan ilçesine bağlı Girne Mahallesi Ziftlik bölgesinde maden arama çalışmalarına başlamak için iş makinaları bölgeye sevk edildi. Maden aranacağı öne sürülen bu bölgede Buldan'ın yer altı sularını besleyen kaynaklar ve ormanlık alanlar bulunuyor. Porselen imalatında kullanılan toprak malzemesinin çıkarılmasının planlandığı öne sürülen bölgede, kısa sürede kazı çalışmalarına başlanılacağı öğrenildi. - DENİZLİ

