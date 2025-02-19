Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek

Altay fırtınası kapıya dayandı! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
Trump'tan 'Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?' sorusuna zehir zemberek yanıt

Dünyanın merak ettiği soruya Trump'tan zehir zemberek yanıt
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor

Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
Bakan Uraloğlu, İsrailli bakanı protesto edip salonu terk etti

Bakan Uraloğlu'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti

Denizli'de İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası Başladı

Denizli'de İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli genelinde büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde kayıplara yol açan Şap Hastalığı ile mücadele için ilkbahar dönemi aşılama kampanyası başladı. 254 bin 310 baş sığıra aşı yapılacak.

Özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan Şap Hastalığı ile mücadele için Denizli genelinde İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası başladı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele programı kapsamında, İlkbahar dönemi Şap Aşılaması kampanyasında il genelinde 254 bin 310 baş sığıra Şap aşılaması yapılacağını belirtti.

Şap hastalığının önemi ve aşılama kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR; "Şap Hastalığı, hayvanlarda ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan salgın bir hastalıktır. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında, ilimiz genelindeki büyükbaş hayvanlarda yılda iki dönem halinde uygulanan şap aşılama kampanyasıyla tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedeflenmektedir. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemlidir. Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine izin verilmez, buzağı desteklemesinden de faydalandırılamaz. Aşılama programımızda 2 aydan büyük tüm hayvanların altı ay aralıkla, yılda iki kez aşılanması planlanmaktadır. Şap aşısı gebeliğin her döneminde güvenle kullanılmakta, aşılı hayvanlardan doğan buzağılar, annelerinden aldıkları bağışıklık ile hastalıktan korunmaktadır dolayısıyla yaşanacak verim kaybının önüne geçmek gerekse de desteklemelerden faydalanmak için yetiştiricilerimizin diğer aşıları olduğu gibi şap aşısını da zamanında yaptırmaları oldukça önemlidir" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde Şap Hastalığına karşı uygulanacak olan ilkbahar dönemi Şap aşılama kampanyası 13 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
img

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
img

İddiaların ardından Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da şüpheli ölüm! 'Necla Teyze'yi diri diri yaktılar'

Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"
Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.