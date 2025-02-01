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Denizli'de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı Düzenlenecek

Denizli'de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı Düzenlenecek
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Denizli'de, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Sanayi Odası işbirliğiyle, sanayide dijital ve yeşil dönüşüm hedeflerini ele alacak bir çalıştay düzenlenecek. Etkinlikte, teknolojik çözümler, inovasyon ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunulacak.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Denizli Sanayi Odası (DSO) Bilişim Komisyonu işbirliğinde sanayide "Yeşil Mutabakat" ve "Dijital Geçiş" hedefleri doğrultusunda ikiz dönüşümü başarılı kılmanın yolları düzenlenecek çalıştayda ele alınacak.

Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda, DSO Bilişim Komisyonu ortaklığı, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliği ve AB Türkiye Delegasyonu desteği ile "Avrupa Birliği Perspektifinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" 4 Şubat 2025 Salı günü saat 09.30'da Denizli Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek.

Bu özel etkinlik Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" ve "Dijital Geçiş" hedefleri doğrultusunda, Denizli sanayisini geleceğe taşımak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla tasarlandı. Çalıştay, sektörlerin geleceğini yeniden inşa eden teknolojilerle tanışmak, fark oluşturacak çözümler üretmek ve iş birliği ağını genişletmek için önemli bir fırsat sunacak.

MEXT Teknoloji Merkezi moderatörlüğünde yapılacak çalıştayda, sanayicilere sanayide ikiz dönüşüme yönelik teknolojik çözümler ve fırsatları keşfetme imkanı oluşturulacak. Dijital dönüşüm, yeşil teknolojiler ve inovasyon alanlarında değerli bilgiler paylaşılacak, sürdürülebilir çözümler geliştirme hakkında fikir alışverişi yapılacak. Çalıştayda, bilişim firmaları ve sanayiciler arasında iş birliği fırsatları ile ikiz dönüşüm kapsamında belirlenen konu başlıkları, yuvarlak masalarda konuşulacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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