Türkiye'nin ceviz başkenti Denizli'de ceviz fidanı dağıtımı başladı

Denizlili üreticilere daha ekonomik ve kaliteli fidan temin edilmesini sağlama ve Denizli'nin Türkiye ceviz üretimindeki yerini ilk sıralara çıkartmak amacıyla Denizli Valiliği Koordinesinde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticiye ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Denizli Valiliği Koordinesinde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası ile birlikte yürütülmekte olan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan program doğrultusunda bu yıl ceviz fidanı dağıtımı Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazaryerinde gerçekleştirilen törenle başlandı. Düzenlenen törene; Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Denizli Ticaret Borsası yetkilileri, İl Müdür Yardımcısı, Şube/İlçe Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Denizli'de TÜİK-2024 yılı verilerine göre, 132 bin 240 dekar alandan 22 bin 242 ton ceviz üretimi gerçekleştirilmiştir. Meyve veren 1 milyon 114 bin 189 adet, ceviz ağacı bulunmakta. Uygulanan proje sayesinde bu sayının her yıl artarak devam etmesi amaçlanıyor.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim yaptığı açıklamada; "Denizli, Türkiye ceviz üretiminin yüzde 5.22'sini karşılamakta olup kapama bahçe alan ve üretim bakımından Türkiye'de 1'inci sırada yer almaktadır. Dağıttığımız ceviz fidanları dünyada kabul görmüş çeşitlerden oluşmakta, kurulan kapama bahçelerin kontrolleri teknik personelimiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Tutma oranları yüzde 80-90 arasındadır. Hedefimiz; alan ve üretim bakımından Türkiye'de ilk sırada olan Denizli'nin bu başarısını devam ettirmek ve dünyada da aynı başarıyı yakalamaktır. Bu sezon fidan dağıtım ve dikim dönemi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası teknik personeli ile birlikte Balıkesir Bandırma İlçesindeki fidan üreticileri ve üretim parsellerindeki ceviz fidanlarının gelişimi ve bitki sağlığı yönüyle kontrolleri yapıldıktan sonra Denizli'ye getirilen chandler çeşidi ceviz fidanının 17 ilçede üreticimize dağıtılması planlanmakta olup ilk etapta; Honaz, Pamukkale, Baklan, Çal ve Beyağaç ilçelerine verilmek üzere toplam 30 bin adet fidanın dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Bu yıl dağıtımı yapılacak olan 30 bin adet fidanla birlikte Denizli'de 9 yılda dağıtılan Ceviz fidanı sayısı toplamı 630 bine ulaşmış oldu. - DENİZLİ