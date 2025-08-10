Denizli'de Bitki Koruma Ürünleri Toplantısı Düzenlendi

Denizli'de 'Bitki Koruma Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Kalıntının Önlenmesi' konulu toplantı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, kalıntısız üretimin önemine vurgu yaptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de üreticiler ve zirai ilaç bayilerine bitki koruma ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı ve kalıntının önlenmesi anlatıldı.

Denizli'de "Bitki Koruma Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Kalıntının Önlenmesi" toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2025 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında düzenlenen "Bitki Koruma Ürünlerinin Sürdürülebilir Kullanımı ve Kalıntının Önlenmesi" konulu bilgilendirme toplantısı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Bakanlık Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden Çalışma Grup Sorumlusu Ümit Uğur Bahçe, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden konu uzmanı Hakan Örnek, il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli, STK yetkilileri, teknik personel, zirai ilaç bayileri ve üreticiler katılım sağladı.

İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Kalıntı Eylem Planının önemine dikkat çekerek, Denizli ili genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Zayim, "Kalıntı Eylem Planı, ilimizde 2024 yılında ayva, nar ve üzüm üretim alanlarında uygulanmaya başlanmış olup, 2025 yılında da aynı ürünlerde devam etmektedir. Programda hedefimiz kalıntısız, sağlıklı ve kaliteli üretimi yaygınlaştırmaktır" dedi.

Uzman sunumları ile pestisit kalıntısının önlenmesi, kaliteli ve güvenli üretim için dikkat edilmesi gereken uygulamalar detaylı şekilde paylaşıldı. - DENİZLİ

