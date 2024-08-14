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Denizli'de Ayvada Kalıntı Eylem Planı Uygulaması Başladı

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Denizli'de başlatılan Ayvada Kalıntı Eylem Planı kapsamında, ayva bahçelerinde zarar yapan Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemi olarak üreticilere feromon-tuzak sağlandı.

Denizli'de başlatılan Ayvada Kalıntı Eylem Planı kapsamında, ayva bahçelerinde zarar yapan Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemi olarak üreticiler için temin edilen feromon-tuzak sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Denizli'de başlatılan Ayvada Kalıntı eylem Planı çerçevesinde üreticilere tuzak dağıtıldı. Bugüne kadar Pamukkale ilçemiz Irlıganlı, El Denizli ve Yeniköy mahallelerinde olmak üzere toplam bin 660 adet Akdeniz meyve sineği tuzağını çiftçilere dağıtan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pamukkale ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ayva yetiştiriciliği yapan çiftçilerle bir araya geldi. Denizli Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü teknik personel ile çiftçilerin katıldığı etkinlikte İl Müdürü Şakir Çınar, üreticilere biyoteknik mücadelenin önemi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, pestisit kalıntısız ürünlerin ihracatı ile ülke ekonomisine katkı da bulunmak, insan sağlığına saygılı, doğaya ve faydalı böceklere zarar vermemek adına hastalık ve zararlılarla kimyasal mücadele yerine, alternatif mücadele teknikleri olarak biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığımızın 2022-2025 yıllarında uygulamaya aldığı biber, turunçgil, yaprağı yenen sebzeler, nar, ayva ve Bağda Kalıntı Eylem Planı kapsamında, İl Müdürlüğümüzce 2024 üretim sezonunda 'Ayva Kalıntı Eylem Planı' projesi uygulamaya konulmuştur. Ayvada Kalıntı Eylem Planı kapsamında, ayva bahçelerinde zarar yapan Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemi olarak üreticilerimize feromon-tuzak uygulaması yaptırılarak pestisit kalıntısının önlenmesi hedeflenmektedir" dedi.

Yapılan uygulamalardan memnuniyetini dile getiren üreticiler ise "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uyguladığı tuzaklardan memnun kaldık ve iki yıldır süren uygulamalar sayesinde ilaç kullanımında azalma yaşanmakta. Kalıntı sorunları ortadan kalkmakta ve ürün kalitesi artmaktadır. Tarım Bakanlığı ve ekiplerine teşekkür ederiz. Bölgemizde meyve ve sera üretimi genellikle ihracata yönelik olduğundan, ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Her geçen yıl birçok kimyasal aktif maddenin ruhsatı iptal edilmektedir. Akdeniz meyve sineği zararlısının ihracatta toleransı sıfırdır. Pestisit kalıntısız ürün üretimi ile ihracatımız sekteye uğramamış olacak. Kimyasal kullanımı azaltılarak çevre ve insan sağlığı korunmuş olacaktır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Akdeniz denizli Ekonomi Tuzak Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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